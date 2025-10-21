Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Có biển cấm vẫn ngang nhiên đậu xe

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
21/10/2025 07:45 GMT+7

Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đậu xe ngày chẵn, lẻ trên đoạn đầu đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình (trước đây thuộc P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), TP.HCM, nhưng gần đây diễn ra tình trạng nhiều xe khách, ô tô dừng đậu tràn lan. Người dân cho biết trên đoạn đường này có nhiều nhà xe đường dài nên hằng ngày nhiều xe khách đậu rất lộn xộn, che khuất tầm nhìn, khiến người đi xe 2 bánh phải lấn ra làn đường ô tô. Ngoài ra, nhiều xe khách ra vào đột ngột khiến người đi xe máy phải thắng gấp để tránh. Vào giờ cao điểm, tình trạng này càng lộn xộn hơn, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Có biển cấm nhưng xe vẫn đậu sai quy định gây tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Xe đậu đầy trên đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình, cản trở giao thông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Có biển cấm nhưng xe vẫn đậu sai quy định gây tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Xe tải, ô tô đậu cả trên vỉa hè đường số 3, xã Xuân Thới Sơn

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường số 3, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm dừng, đậu xe nhưng xe tải, container vẫn dừng, đậu tràn lan trên đoạn đường này, khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Xe đậu nối đuôi nhau, có xe đậu hướng ngược chiều và gần các giao lộ, bất chấp quy định về an toàn giao thông.

Đề nghị cơ quan chức năng tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi dừng đỗ xe trái phép ở hai đoạn đường nói trên, để việc lưu thông được thông thoáng, an toàn. 

