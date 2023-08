David Beckham bất ngờ gặp Modric thuyết phục đến Inter Miami như Messi

Modric đang có kỳ nghỉ ngắn tại đảo Sipan ở Croatia, sau trận CLB Real Madrid thắng Celta Vigo 1-0 tại vòng 3 giải La Liga ngày 26.8. David Beckham bất ngờ cũng được phát hiện đang có mặt tại đây, sau khi bỏ lỡ dự khán trận Inter Miami gặp New York Red Bulls ngày 27.8 khi Messi ra mắt giải MLS.

Gia đình David Beckham và Modric tại đảo Sipan ở Croatia Madrid Xtra

David Beckham (trái) và Modric Madrid Xtra

Lý do cuộc gặp giữa David Beckham và Modric hiện còn bí mật. Nhưng tờ AS dự đoán: “Đó hoàn toàn có thể là một cuộc đàm phán để Modric chuyển đến Inter Miami thi đấu cùng Messi. Do hiện nay, đội bóng của David Beckham vẫn còn khả năng tăng cường cầu thủ đến ngày 15.9. Nếu Modric là cầu thủ tự do và đồng ý đến Inter Miami, anh hoàn toàn có thể sát cánh cùng Messi ở mùa giải MLS 2023”.

Modric hiện còn hợp đồng với Real Madrid đến tháng 6.2024. Tuy nhiên, danh thủ 37 tuổi người Croatia này đang cảm thấy rất thất vọng, khi không còn giữ được vị trí ở đội hình chính thức. HLV Ancelotti từ đầu mùa giải La Liga (Tây Ban Nha) 2023 - 2024 chỉ thường xuyên sử dụng Jude Bellingham, Tchouameni, Camavinga và Valverde ở hàng tiền vệ Real Madrid. Ngôi sao kỳ cựu người Đức, Toni Kroos cũng ở tình thế tương tự.

"Cả 2 danh thủ này gần đây thể hiện sự thất vọng ra mặt khi họ chỉ còn đóng vai trò dự bị. Modric cũng vừa bị HLV Ancelotti chỉ trích vì không chịu nhận sút quả phạt đền trong trận gặp Celta Vigo. HLV Ancelotti dự định sẽ gặp họ để nói chuyện. Chiến lược gia người Ý hy vọng cả 2 sẽ hiểu và chấp nhận tình hình hiện nay. Nhưng cũng có khả năng, 1 trong 2 cầu thủ này thay đổi quyết định để ra đi", tờ AS tiết lộ.

Messi (phải) và Modric đối đầu nhau gần nhất là trận bán kết World Cup 2022 khi đội tuyển Argentina thắng Croatia 3-0 AFP

Modric (phải) tranh chấp với Busquets ở mùa 2022 - 2023 AFP

Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez từng khẳng định: "Với Modric và Kroos, những quyết định của họ tiếp tục cùng Real Madrid đến hết sự nghiệp hay ra đi, đều được tôn trọng tuyệt đối. Họ có tất cả quyền quyết định về tương lai của mình, CLB không thể ngăn cản".

"Nếu David Beckham thực sự thuyết phục được Modric đến Inter Miami cùng Messi, CLB Real Madrid hoàn toàn có thể giải phóng sớm hợp đồng, để danh thủ này được ra đi theo diện cầu thủ tự do ngay ngày 15.9 tới đây. Viễn cảnh Messi, Busquets, Modric và Jordi Alba thi đấu cùng nhau xem ra rất thú vị và hoàn toàn có thể xảy ra", tờ AS cho biết thêm.