Messi mang cả núi tiền về cho David Beckham

"Doanh thu của Inter Miami dự kiến từ đây đến năm 2024 sẽ tăng khoảng 200 triệu USD, cao gấp 3 lần so với những dự định ban đầu của bộ đôi đồng sở hữu CLB là David Beckham và Jorge Mas tính toán, từ khi đội bóng chiêu mộ Messi hồi tháng 7. Doanh thu này được kỳ vọng tiếp tục duy trì hàng năm, do đà thăng tiến của CLB hiện nay", ông Xavier Asensi cho biết trong cuộc phỏng vấn với trang Yahoo Sports.

David Beckham (giữa) cùng gia đình, trong ngày Messi thi đấu trận ra mắt Inter Miami gặp CLB Cruz Azul hôm 21.7 AFP

Theo tờ Sportico - tờ báo thương mại thể thao tại Mỹ: "Mức doanh thu mà Inter Miami dự kiến, hoàn toàn có thể đạt được dựa trên những gì đang diễn ra. Sự tác động quá tích cực từ mọi khía cạnh mà Messi đang mang lại, bao gồm thành tích thi đấu, danh hiệu đạt được và lĩnh vực kinh doanh của Inter Miami đang tăng trưởng đáng kể.

Doanh thu 200 triệu USD của Inter Miami sẽ vượt rất xa, so với mức doanh thu một năm tốt nhất của bất kỳ CLB nào trong lịch sử giải MLS. Đồng thời, đưa Inter Miami vào tốp những CLB có thu nhập cao nhất thế giới".

"Trên thế giới, chỉ có 33 CLB đạt doanh thu hơn 200 triệu USD tính từ mùa 2021 - 2022. Danh sách này, trước đó chỉ có 1 CLB từ châu Mỹ góp mặt là Flamengo của Brazil. Doanh thu của Inter Miami cũng sẽ giúp họ sắp tới đứng ngang hàng với các đội như Newcastle United và Aston Villa tại giải Ngoại hạng Anh", tờ Sportico tính toán.

Nhà báo Joe Pompliano, chuyên gia tài chính và thể thao của Mỹ, cũng cho biết: "Inter Miami chưa thua trận nào kể từ khi có Messi. Họ còn tiếp tục thắng đậm ở lĩnh vực kinh doanh, khi CLB này dự kiến đạt doanh thu hàng năm lên đến 200 triệu USD. Đây là con số cao gấp 4 lần so với doanh thu của họ đạt được ở năm trước (2022). Với đà tiến này, hiệu ứng Messi vẫn tiếp tục tạo ảnh hưởng đến mức người gọi là "cơn cuồng Messi" (Messi mania), Inter Miami sẽ còn thu lợi rất nhiều từ doanh thu".

CLB Inter Miami trở thành tâm điểm của bóng đá Mỹ chỉ trong hơn 1 tháng qua từ khi có Messi AFP

Messi gia nhập Inter Miami chỉ hơn 1 tháng nay, nhưng anh đã làm thay đổi toàn bộ lịch sử của CLB. Giúp đội bóng non trẻ do cựu danh thủ David Beckham làm chủ tịch (thành lập năm 2018), trước đó chỉ hòa và thua trong 11 trận, đã toàn thắng 9 trận liên tiếp. Trong đó có 8 trận đấu cúp (Leagues Cup đã vô địch và Cúp nước Mỹ vào chung kết). Trận mới nhất Inter Miami thắng New York Red Bulls 2-0 ngày 27.8, thắp lại hy vọng vào vòng play-off giải MLS 2023 tiếp tục tranh ngôi vô địch.

Từ khi Inter Miami có Messi, cựu danh thủ David Beckham cực kỳ hạnh phúc khi thấy CLB do anh thành lập thăng tiến chóng mặt AFP

Trong chuỗi trận thăng hoa cùng Inter Miami, Messi hiện đã ghi đến 11 bàn và có 3 kiến tạo thành bàn. Anh cũng trở thành cầu thủ có giá trị cao nhất tại giải MLS hiện nay, được định giá chuyển nhượng 37,7 triệu USD, theo trang Transfermarkt. Trước đây cầu thủ nắm giữ kỷ lục này là Thiago Almada của CLB Atlanta United (29,1 triệu USD). Thiago Almada cũng chính là đồng đội với Messi ở đội tuyển Argentina.

Ban tổ chức giải MLS, cũng tận dụng cơ hội với sự xuất hiện của Messi đang làm tăng giá trị của giải đấu, sẽ tính toán thay đổi luật giúp các CLB từ mùa 2024 được chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu nhằm tăng sự cạnh tranh, cũng như doanh thu lên một tầm mới.