David Beckham chạy đua đưa thêm ngôi sao về Inter Miami

Thời hạn kỳ chuyển nhượng giải MLS sắp kết thúc vào ngày 20.2. Ưu tiên của David Beckham là bổ sung cho Inter Miami ít nhất 1 vị trí ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, thương vụ chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Federico Redondo từ CLB Argentinos Juniors (Argentina) đến nay vẫn bế tắc.

Messi (giữa) và đồng đội đã sẵn sàng cho mùa giải mới, nhưng Inter Miami vẫn cần tăng cường lực lượng để chinh phục ngôi vô địch MLS CHỤP MÀN HÌNH

"David Beckham cần loại bớt một số cầu thủ không cần thiết trong đội hình của Inter Miami mới có thể chiêu mộ cầu thủ mới như mong muốn, do vấn đề tài chính của CLB không cho phép chi tiêu mạnh tay. Thời hạn kỳ chuyển nhượng chỉ còn không bao lâu. Do đó, để có thể bổ sung lực lượng, ông David Beckham sẽ phải hành động khẩn cấp", tờ The Athletic cho biết.

Inter Miami vừa mới cho mượn cầu thủ chạy cánh Emerson Rodriguez sang CLB Millonarios FC của Colombia, cùng tùy chọn gia hạn đến hết năm 2024.

Ngay trước trận ra quân mùa giải mới MLS 2024 gặp CLB Real Salt Lake lúc 8 giờ ngày 22.2, Inter Miami cũng đón nhận tin vui khi tiền vệ chủ chốt Sergio Busquets đã hồi phục chấn thương. Nhưng khả năng Busquets ra sân thi đấu từ trận mở màn còn bỏ ngỏ. Trong khi Messi, Suarez và Jordi Alba đều đã sẵn sàng.

Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham AFP

"Để hướng đến mục tiêu vô địch giải MLS, Inter Miami cần cải thiện nhiều thứ, không thể chỉ trông cậy vào 4 ngôi sao hàng đầu trên. Chủ tịch CLB, ông David Beckham là người hiểu rõ nhất nội lực của toàn đội. Ưu tiên của họ vẫn là bổ sung một ngôi sao ở hàng phòng ngự để tạo sự chắc chắn hơn. Trong 7 trận tập huấn trước mùa giải, Inter Miami chỉ giữ sạch lưới 2 trận trước đội tuyển El Salvador và CLB Vissel Kobe đều hòa 0-0", tờ AS (Tây Ban Nha) nhận định.

"Trong khoảng thời gian còn lại trước mùa giải MLS khởi tranh và thị trường chuyển nhượng đóng cửa, giới CĐV Inter Miami hy vọng ông David Beckham sẽ đưa về CLB các sự bổ sung cần thiết. Trong đó có cả thương vụ chiêu mộ tiền vệ Federico Redondo vẫn còn đang đàm phán cho đến phút chót", tờ The Athletic chia sẻ.