David Beckham và dàn sao bỏ túi triệu USD nhờ World Cup

Mỗi kỳ World Cup đều tạo ra sức ảnh hưởng vượt xa phạm vi bóng đá. Bên cạnh những trận đấu trên sân cỏ, giải đấu còn mở ra hàng loạt cơ hội kinh doanh, quảng cáo và truyền thông cho các thương hiệu cũng như những gương mặt nổi tiếng sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

Từ cầu thủ đã giải nghệ, nghệ sĩ quốc tế đến những nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhiều tên tuổi tận dụng sự chú ý của World Cup để gia tăng giá trị thương mại. Trong số đó, David Beckham là một trong những trường hợp gây chú ý khi tiếp tục kiếm được khoản thu lớn dù đã rời xa sân cỏ nhiều năm.

David Beckham vẫn hái ra tiền dù đã rời sân cỏ

Theo The Sun, David Beckham được ước tính thu về khoảng 19 triệu bảng Anh (hơn 25 triệu USD) từ các hợp đồng quảng cáo và chiến dịch thương mại liên quan đến World Cup 2026. Con số này đưa cựu đội trưởng tuyển Anh trở thành một trong những nhân vật hưởng lợi nhiều nhất từ sức nóng của giải đấu. Sau khi giải nghệ, anh tiếp tục phát triển hình ảnh cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh, thời trang và bóng đá, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng quốc tế.

David Beckham duy trì sức hút thương mại nhiều năm sau khi giải nghệ Ảnh: AP

Theo Goal, sức hút của Beckham vẫn duy trì mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa danh tiếng trên sân cỏ và phong cách sống ngoài đời. Anh từng khoác áo những CLB hàng đầu như Manchester United, Real Madrid và là biểu tượng của đội tuyển Anh, giúp tên tuổi trở thành một tài sản thương mại có giá trị lâu dài.

Phân tích trên The Drum, Neil Bennett, Giám đốc chiến lược của The Behaviours Agency, cho rằng Beckham đã trở thành một “tài sản marketing” đặc biệt tại World Cup nhờ mức độ nhận diện hiếm có. Theo ông, các thương hiệu lựa chọn cựu danh thủ Anh không chỉ vì danh tiếng bóng đá mà còn bởi khả năng tạo sự chú ý với nhiều nhóm khán giả khác nhau trên toàn cầu. Tuy nhiên, Forbes cũng lưu ý việc một nhân vật xuất hiện trong quá nhiều chiến dịch quảng cáo có thể tạo ra thách thức cho thương hiệu. Nhà phân tích Shann Biglione cho rằng người xem đôi khi có thể ghi nhớ hình ảnh của Beckham nhiều hơn là thương hiệu đứng phía sau mỗi quảng cáo, khiến hiệu quả truyền thông có nguy cơ bị phân tán.

Không chỉ Beckham, nhiều ngôi sao khác cũng được cho là hưởng lợi lớn từ sức nóng của World Cup 2026. Theo The Sun, Shakira được ước tính thu khoảng 15 triệu bảng Anh (hơn 20 triệu USD), Justin Bieber và Timothée Chalamet khoảng 12 triệu bảng Anh (hơn 16 triệu USD), trong khi Lisa (Black Pink) và Kim Kardashian lần lượt có thể nhận khoảng 9 triệu bảng Anh và 8 triệu bảng Anh từ các hoạt động quảng bá, hợp tác thương hiệu liên quan đến giải đấu.

Dàn sao quốc tế tận dụng sức hút của World Cup để mở rộng hình ảnh và các hoạt động thương mại Ảnh: AP/REUTERS

Shakira là một trong những nghệ sĩ gắn bó với hình ảnh World Cup khi từng biểu diễn tại các kỳ giải trước. Mối liên hệ với bóng đá giúp nữ ca sĩ Colombia tiếp tục duy trì độ phủ sóng quốc tế và trở thành lựa chọn quen thuộc trong các chiến dịch quảng bá. Trong khi đó, sự xuất hiện của những ngôi sao trẻ như Lisa cho thấy sức hút của World Cup đang ngày càng mở rộng sang lĩnh vực giải trí và văn hóa đại chúng.

Theo LBC, trường hợp của Beckham phản ánh xu hướng mới trong thể thao hiện đại: giá trị của một vận động viên không dừng lại khi sự nghiệp thi đấu kết thúc. Những tên tuổi lớn có thể tiếp tục tạo ra nguồn thu nhờ thương hiệu cá nhân, các hợp đồng quảng cáo và khả năng kết nối với người hâm mộ toàn cầu. Tuy nhiên, những con số được truyền thông quốc tế đưa ra hiện vẫn là các mức ước tính dựa trên giá trị thương mại của từng chiến dịch. Beckham và các thương hiệu liên quan chưa công bố chi tiết về từng hợp đồng.