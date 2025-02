David Schwimmer kêu gọi Elon Musk loại bỏ 'kẻ cuồng tín điên loạn' Kanye West khỏi X

"Chúng ta không thể ngăn một kẻ cuồng tín điên loạn phun ra những lời lẽ đầy hận thù, ngu dốt… nhưng chúng ta có thể ngừng đưa cho hắn một cái loa phóng thanh, ông Elon Musk ạ", nam diễn viên gốc Do Thái cho biết. David Schwimmer (58 tuổi) tiếp tục: "Tôi không biết điều gì tệ hơn, việc Kanye West tự nhận mình là người theo chủ nghĩa Quốc xã với ngụ ý muốn tiêu diệt tất cả cộng đồng thiểu số, hay việc chưa có đủ bằng chứng để xóa và cấm anh ta khỏi mọi phương tiện truyền thông xã hội tại thời điểm này. Im lặng là đồng lõa".

Diễn viên gốc Do Thái David Schwimmer (58 tuổi) ẢNH: AFP

Lời kêu gọi của diễn viên lồng tiếng phim Madagascar được đưa ra sau khi rapper Kanye West (được biết đến với nghệ danh Ye) đăng dòng tweet rằng: "Tôi không thích hoặc tin tưởng bất kỳ người Do Thái nào. Tôi là một người theo chủ nghĩa Quốc xã, là người phân biệt chủng tộc. Bạn có thể kiếm tiền từ người Do Thái nhưng họ luôn ăn cắp. Người Do Thái thực sự ghét người da trắng và lợi dụng người da đen. Tôi yêu Hitler và không bao giờ xin lỗi vì những bình luận bài Do Thái của mình".

Bài đăng gần đây nhất của Kanye West bắt đầu sau lễ trao giải Grammy 2025, nơi anh gây phẫn nộ khi xuất hiện cùng vợ , Bianca Censori - người mặc chiếc váy ngắn màu da trong suốt.

Tỉ phú Elon Musk, chủ nhân mạng xã hội X ẢNH: AFP

Kanye West còn viết rằng mối quan hệ của họ "không phải là thứ nhảm nhí của những người theo chủ nghĩa nữ quyền", và lưu ý: "Vợ tôi đang sống với một tỉ phú, tại sao cô ấy lại phải nghe lời bất kỳ đứa con gái nghèo hèn nào trong số các người".

West viết thêm: "Một số người bạn thân nhất của tôi là người Do Thái, tôi không tin tưởng bất kỳ ai trong số họ".

Chủ nhân ca khúc Gold Digger trước đó từng bị cấm khỏi trang X (từ tháng 12.2022 đến mùa hè năm 2023) sau khi đăng một ảnh hình chữ vạn và một loạt tweet có nội dung tương tự. Các bài đăng này cũng khiến hãng Adidas phải cắt đứt quan hệ làm ăn với Kanye West.