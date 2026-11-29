Giao dịch bất động sản sẽ tăng gấp đôi

Báo cáo từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho hay, người mua nhà ngày càng thận trọng, ưu tiên sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có giá trị sử dụng rõ ràng và phù hợp tài chính. Do đó, chung cư, nhà ở xã hội sẽ duy trì lợi thế thanh khoản.

Ngược lại, những bất động sản phụ thuộc phần lớn vào kỳ vọng tăng giá, thiếu điều kiện khai thác thực tế hoặc chưa đáp ứng các yêu cầu của người mua gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình giao dịch.

Sự khác biệt này cho thấy dòng tiền trên thị trường không phân bổ đồng đều, dịch chuyển theo hướng chọn lọc hơn.

Cũng theo VARS, mức độ quan tâm và lượng tìm kiếm bất động sản trực tuyến tiếp tục duy trì ổn định. Nhu cầu khảo sát thực địa và xem dự án trực tiếp của khách hàng thời điểm cuối năm gia tăng nhanh chóng. Đây được đánh giá là nhu cầu thực tế hiện hữu, không phải sự quan tâm ảo.

VARS cho rằng, giao dịch cuối năm tăng gấp đôi so với quý trước đến từ phân khúc nhà ở xã hội khi trong quý 4 có thể ghi nhận giao dịch nhà ở xã hội đạt mức cao nhất từ trước đến nay do nguồn cung lớn đổ bộ. Tính đến cuối tháng 9, cả nước có 128 dự án đã khởi công, tương ứng hơn 183.000 sản phẩm.

Giao dịch tăng đến từ phân khúc nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Một yếu tố đáng chú ý khác là cuộc cạnh tranh bán hàng của các doanh nghiệp bất động sản vào thời điểm cuối năm. Hiện các doanh nghiệp đang sử dụng các công cụ tài chính và khuyến mãi để thu hút người mua.

Điều đáng quan tâm không chỉ là mức chiết khấu mà còn là việc doanh nghiệp đang phải thay đổi cách bán hàng.

Thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá, các chủ đầu tư đã đưa ra những phương án thanh toán phù hợp hơn với khả năng tài chính của khách hàng. Những chính sách như hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, kéo dài thời gian thanh toán có thể giúp người mua giảm áp lực dòng tiền ban đầu.

Một yếu tố nữa là mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đang giảm. VARS dẫn chứng từ khảo sát của Vietcap cho thấy lãi suất vay mua nhà cố định trong 1 - 2 năm đầu tại một số ngân hàng khoảng 9 - 10,7%/năm. Một số ngân hàng còn có chương trình ưu đãi riêng cho người mua nhà trẻ, nhà ở xã hội.

Mức giá phù hợp và chính sách thanh toán tốt

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARA cho rằng, nhu cầu mua nhà vẫn cao, trong khi mức giá phù hợp và chính sách thanh toán tốt đóng vai trò quyết định giao dịch thời điểm này.

Việc chủ đầu tư đồng loạt tung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ "khủng" cho người mua nhà đang tạo ra thanh khoản cho thị trường căn hộ. Hầu hết giao dịch căn hộ gần đây rơi vào các dự án có những đột phá về chính sách bán hàng; dự án đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư có tiềm lực tài chính cũng như tiến độ xây dựng nhanh chóng...

Giao dịch tăng mạnh những tháng cuối năm nhờ các chủ đầu tư tung nhiều chính sách hỗ trợ ẢNH: ĐÌNH SƠN

Cũng theo người đứng đầu VARS, thanh khoản bất động sản sẽ phục hồi trong quý này nhờ động thái giảm lãi suất, chính sách bán hàng và tâm lý mua bất động sản vào dịp cao điểm cuối năm. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp chịu áp lực doanh số bán hàng. Vì thế, động thái tung giỏ hàng kèm các chính sách ưu đãi lớn là cơ hội cho người mua nhà. Nên đây là thời điểm dễ mua bất động sản nhất.

"Bước sang quý 4/2026, thị trường bất động sản tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng tăng trưởng kinh tế, dòng vốn FDI, đầu tư công và quá trình hoàn thiện khung pháp lý. Tuy nhiên, sự phục hồi khó diễn ra đồng đều giữa các phân khúc. Giá bán sơ cấp tiếp tục chịu áp lực tăng từ chi phí phát triển dự án, trong khi các sản phẩm mang tính đầu cơ, thiếu cộng đồng dân cư hoặc khả năng khai thác thực tế có thể tiếp tục gặp khó khăn về thanh khoản", ông Nguyễn Văn Đính nhận định.