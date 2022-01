Đây là thức uống tốt nhất giúp ngăn ngừa mất trí nhớ

Ngoài trà, cà phê là một trong những thức uống phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Điều này không gây ngạc nhiên cho hầu hết mọi người, đặc biệt là vì hương vị hấp dẫn và đặc tính tăng cường năng lượng của nó.

Cùng với hương vị tuyệt vời, cà phê còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trên thực tế, cà phê đã được biết đến với tác dụng giảm nguy cơ trầm cảm, tăng cường giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tim cũng như các bệnh mạn tính khác.

Không chỉ vậy, cà phê còn là một trong những thức uống tốt nhất bạn có thể dùng để chữa bệnh mất trí nhớ.

Trong một báo cáo được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer, nhiều nghiên cứu thuần tập đã được kiểm tra để xác định rằng uống một lượng cà phê vừa phải có thể có tác động tích cực đến sức khỏe nhận thức của bạn, theo Eat This, Not That!

Theo báo cáo, một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ, chống lại bệnh Alzheimer và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức tổng thể.

Một trong những giả thuyết chính về việc cà phê giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ là hàm lượng caffein cao, trong khi mức độ chống oxy hóa của nó có thể là một nguyên nhân khác đằng sau nó.





Dù bằng cách nào, nghiên cứu vẫn đang tiếp tục chỉ ra rằng uống cà phê vừa phải sẽ giúp ích cho sức khỏe nhận thức của bạn.

Mặc dù bạn có thể vội vàng rót cho mình một tách cà phê khác sau khi đọc tin tốt này, nhưng điều quan trọng là phải chú ý đến các thành phần bạn đang thêm vào ly cà phê của mình.

Đó là bởi vì, mặc dù cà phê có thể giúp ích cho trí nhớ của bạn, nhưng lượng đường quá mức đã được biết là có tác động tiêu cực đến sức khỏe nhận thức của bạn.

Ví dụ, một nghiên cứu từ Clinical Interventions in Aging cho thấy quá nhiều đường có thể làm suy giảm trí nhớ của bạn theo thời gian, cũng như làm tăng nguy cơ mất trí nhớ.

Trường Y Harvard (Mỹ) cảnh báo rằng tác động của đường đối với sự suy giảm nhận thức của bạn đặc biệt bất lợi đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, theo Eat This, Not That!

Nói cách khác, uống cà phê đen không đường hoặc cà phê với lượng kem nhẹ có thể cực kỳ hữu ích cho trí nhớ và sức khỏe não bộ của bạn.

Nhưng hãy cẩn thận, đừng nạp vào cơ thể những đồ uống có đường, vì điều đó có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe của bạn.