Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đây là tỉnh duy nhất của Việt Nam có tới 3 sân bay

Hà Mai
07/05/2026 15:44 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 657 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có bổ sung thêm sân bay thứ 3 tại tỉnh An Giang - sân bay Thổ Chu.

Theo đó, Cảng hàng không Thổ Chu được bổ sung vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc với quy mô đạt cấp sân bay 4C. Trong giai đoạn 2021 - 2030, Cảng có công suất thiết kế dự kiến khoảng 20.000 hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm.

Bãi Dong ở đặc khu Thổ Chu

Nhu cầu sử dụng đất của sân bay Thổ Chu dự kiến khoảng hơn 234 ha với ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 28.800 tỉ đồng.

Đảo Thổ Chu là một trong 3 đặc khu tại An Giang, tiền đồn xa nhất của phía Tây Nam (khu vực Kiên Giang cũ), cách đất liền khoảng 200 km và cách đảo Phú Quốc khoảng 100 km. Hiện nay, để ra Thổ Chu, người dân và khách du lịch chỉ có lựa chọn đi tàu cao tốc từ Phú Quốc hoặc Rạch Giá, mất rất nhiều thời gian - khoảng 4 - 5 giờ nếu đi từ Phú Quốc. Việc đi tàu cũng khiến đường ra Thổ Chu phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. 

Việc xây dựng sân bay Thổ Chu sẽ giúp người dân tiếp cận y tế, giáo dục nhanh hơn, mở rộng cánh cửa du lịch sinh thái cho "hòn ngọc thô" này. Đồng thời, tăng cường khả năng hậu cần cho ngư dân đánh bắt xa bờ.

Với việc có thêm sân bay Thổ Chu, An Giang trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước có tới 3 cảng hàng không, bên cạnh sân bay quốc tế Phú Quốc và sân bay Rạch Giá đang hoạt động.


Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa.

