Khánh Hòa sắp có sân bay thứ 2 'song kiếm' cùng Cảng Cam Ranh

Theo đó, Cảng hàng không Thành Sơn sẽ được chuyển đổi chức năng từ sân bay quân sự sang khai thác lưỡng dụng (phục vụ cả dân dụng và quân sự).

Sân bay Thành Sơn được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, mở ra động lực tăng trưởng mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho địa phương ẢNH: THIỆN NHÂN

Thời kỳ 2021 - 2030, mục tiêu quy hoạch đạt cấp sân bay 4C, có công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm. Sân bay này sẽ đủ năng lực phục vụ các tàu bay code C gồm A319, A320, A321, B737 và tương đương. Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Thành Sơn sẽ nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm.

Ngoài ra, quy hoạch cũng nêu rõ các công trình khu bay (hệ thống đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay…); các công trình bảo đảm hoạt động bay; hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung; các công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không; công trình bảo đảm an ninh sân bay, khẩn nguy cứu nạn…

Nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021 - 2030 tại khu vực sân bay này khoảng 2.115,49 ha, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 2.094,49 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.

Việc Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và phù hợp với chủ trương phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia.

Cảng Thành Sơn nằm tại địa phận tỉnh Ninh Thuận (cũ). Sau khi được chuyển công năng sang sân bay lưỡng dụng, du khách có thể bay thẳng đến thủ phủ du lịch này, thay vì phải hạ cánh tại sân bay Cam Ranh. Như vậy, Khánh Hòa sau sáp nhập sẽ có tới 2 sân bay. Còn tính riêng trong bán kính khoảng 100 - 150 km từ Ninh Thuận (cũ) sẽ có tới 4 sân bay gồm: Thành Sơn, Cam Ranh, Liên Khương và Phan Thiết.



