Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khánh Hòa sắp có sân bay thứ 2 'song kiếm' cùng Cảng Cam Ranh

Hà Mai
Hà Mai
07/05/2026 08:57 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Cảng hàng không Thành Sơn sẽ được chuyển đổi chức năng từ sân bay quân sự sang khai thác lưỡng dụng (phục vụ cả dân dụng và quân sự).

Khánh Hòa sắp có sân bay thứ 2 'song kiếm' cùng Cảng Cam Ranh- Ảnh 1.

Sân bay Thành Sơn được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, mở ra động lực tăng trưởng mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho địa phương

ẢNH: THIỆN NHÂN

Thời kỳ 2021 - 2030, mục tiêu quy hoạch đạt cấp sân bay 4C, có công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm. Sân bay này sẽ đủ năng lực phục vụ các tàu bay code C gồm A319, A320, A321, B737 và tương đương. Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Thành Sơn sẽ nâng công suất lên 3 triệu hành khách/năm.

Ngoài ra, quy hoạch cũng nêu rõ các công trình khu bay (hệ thống đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay…); các công trình bảo đảm hoạt động bay; hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung; các công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không; công trình bảo đảm an ninh sân bay, khẩn nguy cứu nạn…

Nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021 - 2030 tại khu vực sân bay này khoảng 2.115,49 ha, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 2.094,49 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.

Việc Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và phù hợp với chủ trương phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia.

Cảng Thành Sơn nằm tại địa phận tỉnh Ninh Thuận (cũ). Sau khi được chuyển công năng sang sân bay lưỡng dụng, du khách có thể bay thẳng đến thủ phủ du lịch này, thay vì phải hạ cánh tại sân bay Cam Ranh. Như vậy, Khánh Hòa sau sáp nhập sẽ có tới 2 sân bay. Còn tính riêng trong bán kính khoảng 100 - 150 km từ Ninh Thuận (cũ) sẽ có tới 4 sân bay gồm: Thành Sơn, Cam Ranh, Liên Khương và Phan Thiết.


Tin liên quan

Sân bay Long Thành lo trễ hẹn vì thiếu trầm trọng từ nhân lực đến vật liệu

Sân bay Long Thành lo trễ hẹn vì thiếu trầm trọng từ nhân lực đến vật liệu

Huy động nhân lực khó khăn, cộng thêm biến động tăng mạnh của nhiên liệu kéo theo vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cao đang đe dọa nghiêm trọng tiến độ thi công của siêu dự án sân bay Long Thành.

Khám phá thêm chủ đề

sân bay Sân bay Thành Sơn Cảng hàng không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận