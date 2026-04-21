Sân bay Long Thành lo trễ hẹn vì thiếu trầm trọng từ nhân lực đến vật liệu

Nhân lực, nhiên liệu, nguyên vật liệu đều "báo động đỏ"

Trong báo cáo vừa gửi Chính phủ, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV - chủ đầu tư) cho biết: Về tiến độ tổng thể, việc hoàn thành mục tiêu khai thác kỹ thuật sân bay Long Thành vào tháng 9 và tổ chức khai thác thương mại trong quý 4 là khả thi. Song, để đạt được mục tiêu thì cần nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, tồn tại.

Công tác thi công hoàn thiện sân bay Long Thành còn nhiều khó khăn cần cấp bách tháo gỡ ẢNH: L.L

Cụ thể, công tác huy động nhân lực thi công trên công trường dự án xây dựng Cảng HKQT Long Thành đang gặp nhiều thách thức.

Hiện nay, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai đồng loạt, nhu cầu lao động xây dựng tăng cao trên phạm vi cả nước, nhất là tại khu vực Đồng Nai. Trong bối cảnh đó, điều kiện thi công và sinh hoạt tại công trường khu vực dự án Cảng HKQT Long Thành còn nhiều khó khăn. Mặt bằng thi công rộng, nhiều hạng mục triển khai ngoài trời, chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng và bụi, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút, duy trì lực lượng lao động.

Thực tế đã phát sinh tình trạng một số cán bộ kỹ thuật, công nhân nghỉ việc, bỏ dở công việc giữa chúng, chuyển sang các công trình khác. Mặc dù ACV đã quyết liệt đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường huy động bổ sung nhân lực nhưng tính đến 14.4, tổng số nhân lực huy động trên công trường mới đạt khoảng 60% yêu cầu theo kế hoạch - 8.457 người/14.000 người.

Đặc biệt, một số gói thầu nằm trên đường găng tiến độ như gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách, gói thầu số 4.8 (hạ tầng cảng, giao thông) đều đang thiếu nhân lực. Chưa kể, lực lượng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát tại một số gói thầu không huy động đủ cũng gây khó khăn trong công tác nội nghiệp, quản lý chất lượng ảnh hưởng đến quy trình thanh toán chung của dự án.

Nhân lực thiếu, nhiên liệu và nguyên vật liệu cũng đang trong tình trạng "báo động đỏ".

Theo ACV, trên công trường các nhà thầu đang huy động khoảng gần 2.500 thiết bị tham gia thi công với các thiết bị chủ yếu như máy xúc, máy ủi, xe lu, máy cầu, máy phát điện, ô tô vận chuyển và các trạm trộn bê tông... Tính toán sơ bộ, với giá nhiên liệu tăng gần gấp đôi như hiện nay, mỗi ca thi công các nhà thầu trên công trường đều phải bù chi phí nhiên liệu.

Hơn nữa, với áp lực cạnh tranh của các dự án trọng điểm tại khu vực địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận, việc tiếp cận nguồn cung nhiên liệu cũng bắt đầu bị hạn chế. Việc này ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công đồng loạt trên công trường.

Mặt khác, các gói thầu này được triển khai theo hình thức hợp đồng đơn giá cố định. Việc liên tục tăng giá nhiên liệu gây áp lực cao đối với các nhà thầu dẫn đến tình trạng có tâm lý thi công cầm chừng, chờ nguồn cung ổn định hoặc kỳ vọng vào cơ chế điều chỉnh từ cơ quan quản lý.

"Giá nhiên liệu tăng cũng kéo theo chi phí đi lại và sinh hoạt của người lao động tăng, kết hợp với áp lực cạnh tranh về mức lương công nhật giữa các công trình cũng triển khai, khiến việc thu hút và duy trì đủ nhân lực cho dự án càng trở nên khó khăn. Tương tự, chi phí vận chuyển các loại vật liệu như đá, cát, thép từ các mỏ tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu về công trường cũng bị đẩy lên. Theo báo cáo của các nhà thầu, trong thời gian qua, giá của những vật liệu này đã tăng khoảng 15 - 25%. Các vật liệu phụ thuộc lớn vào năng lượng như nhựa đường, xi măng và thép cũng đang đồng loạt tăng giá, đến nay đã tăng khoảng 40 - 50%/1 tấn..." - báo cáo của ACV nêu rõ.

Siêu sân bay mới đặt mục tiêu khai thác kỹ thuật vào tháng 9 và tổ chức khai thác thương mại trong quý 4 năm nay ẢNH: NGUYỄN ANH





Nguy cơ gián đoạn nhiều hạng mục

Trước thực tế trên, phía chủ đầu tư lo ngại nếu biến động tăng mạnh của nhiên liệu vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và kéo dài thì có thể xảy ra nguy cơ chậm, thậm chí gián đoạn một số hạng mục thi công. Với nhu cầu lớn tại công trường Long Thành, chỉ cần thiếu hụt nhiên liệu trong thời gian ngắn cũng đã ảnh hưởng đến tính liên tục của dây chuyền thi công đồng bộ.

ACV đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà thầu tiếp cận ổn định nguồn cung nhiên liệu, vật tư, vật liệu, góp phần giảm thiểu rủi ro phát sinh và bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Với các khó khăn, vướng mắc khác, ACV đã chủ động phối hợp với các nhà thầu và các đơn vị liên quan rà soát, xử lý trong quá trình tổ chức thi công. Trọng tâm là công tác huy động nhân lực, bổ sung nhân sự tư vấn giám sát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế, hồ sơ pháp lý, nghiệm thu, thanh toán và kiểm soát chất lượng các gói thầu.

Với các dự án hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành, ACV đề nghị Thủ tướng, Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phối hợp chặt chẽ với ACV trong công tác khớp nối tiến độ, bảo đảm đồng bộ khi đưa sân bay vào khai thác.