Đẩy mạnh phát triển mã QR thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Thanh Xuân
26/05/2026 18:12 GMT+7

Nội dung này được các đại biểu nêu ra tại buổi họp báo Ngày tài chính số 2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Ngân hàng Nhà nước, Sở Công thương TP.HCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức chiều 26.5.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) - cho biết Ngân hàng Nhà nước xác định việc hoàn thiện hành lang pháp lý và phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia là "đòn bẩy" quyết định để thực hiện các mục tiêu tài chính vĩ mô của nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung chỉ đạo nghiên cứu việc chuyển đổi từ mã QR chuyển khoản đơn thuần sang chuẩn mã QR thanh toán (áp dụng rộng khắp, bao gồm cả các điểm bán lẻ, chợ truyền thống). Đây là một trong những bước đi chiến lược nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch số chính xác, phục vụ công tác điều hành vĩ mô và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Đẩy mạnh thanh toán xuyên biên giới

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), Napas vừa triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Lào, Campuchia. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, Napas đã hoàn thành triển khai VietQRGlobal với các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc với chiều thanh toán cho du khách Trung Quốc, Hàn Quốc tại Việt Nam. Sắp tới, Napas mở rộng kết nối với các quốc gia như Ấn Độ, Singapore, Đài Loan. Hiện nay, có hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán đã triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR cho cả 2 chiều thanh toán, gồm cho người Việt sang nước ngoài thanh toán và cho du khách quốc tế quét QR thanh toán khi sang Việt Nam. Napas sẽ tiếp tục mở rộng triển khai với các ngân hàng và trung gian thanh toán trong thời gian tới.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy chuyển đổi từ hình thức chuyển khoản cá nhân (P2P) sang sử dụng giải pháp thanh toán VietQRPay là những lợi ích, giá trị về vận hành và quản lý bán hàng mà giải pháp này mang lại. Trong đó, hỗ trợ chấp nhận thanh toán xuyên biên giới (VietQRGlobal) giúp khách quốc tế khi sang Việt Nam có thể quét mã QR để thanh toán. Từ đó, giúp các đơn vị bán hàng mở rộng tập khách hàng là khách quốc tế. Trong thời gian tới, NAPAS tiếp tục hợp tác với các ngân hàng, trung gian thanh toán, Fintech để mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán VietQRPay trong nhiều lĩnh vực, từ các cửa hàng tạp hóa nhỏ, cửa hàng ăn uống đến các chuỗi siêu thị lớn...

Chương trình Ngày tài chính số 2026 được giới thiệu hướng đến mục tiêu không chỉ thúc đẩy thanh toán thông minh, mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, nơi mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thuận tiện, an toàn và bình đẳng với các dịch vụ tài chính hiện đại. Chương trình diễn ra xuyên suốt từ tháng 5 đến tháng 9.2026 với nhiều hoạt động như Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích, triển khai tại các khu vực giao thương sôi động như chợ Bến Thành, phố ẩm thực Phan Xích Long… nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa thanh toán số, kết nối các giải pháp thanh toán thông minh, thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới và nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch quốc tế. Tiếp nối là hội thảo Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số, "Lễ hội Tài chính số" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM)…

Đến năm 2030 ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các ngân hàng

Nội dung trên được thể hiện tại Quyết định số 928 phê duyệt "Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030" vừa được Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký. Quyết định đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm yếu thế, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

