Đẩy mạnh số hóa, khai thác 'mỏ vàng' dữ liệu

Chiều 19.9, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn trong tình hình mới.

H ƠN 98% HỒ SƠ ĐÚNG HẸN

Tính đến tháng 9.2025, TP.HCM đã ban hành danh mục 1.587 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 345 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.282 dịch vụ công trực tuyến một phần. Hiện, 1.336 thủ tục hành chính (TTHC) được áp dụng mô hình giải quyết hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Xuân Hòa, TP.HCM, hướng dẫn người dân đến làm hồ sơ Ảnh: Nhật Thịnh

Ông Võ Minh Thành, Phó giám đốc Sở KH-CN, cho biết từ ngày 1.7 - 10.9, hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP.HCM tiếp nhận hơn 932.000 hồ sơ, trong đó hơn 52% hồ sơ nộp trực tuyến, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt 98,6%. Liên quan đến dữ liệu, ông Thành cho biết đến nay, TP.HCM đã thu nhận hơn 12,5 triệu hồ sơ cấp căn cước mới, gần 8,7 triệu hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho cá nhân và 257.129 hồ sơ cho tổ chức, doanh nghiệp. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID đạt trên 70% dân số đủ điều kiện, dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, TP.HCM số hóa thành công kho dữ liệu khổng lồ với 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch, cho phép người dân trích lục bản sao điện tử không phụ thuộc vào nơi đăng ký ban đầu. Đối với các dữ liệu khác, TP.HCM đồng bộ số định danh, căn cước công dân cho hơn 11 triệu người tham gia BHXH (đạt tỷ lệ 99,3%), tạo nền tảng cho việc sử dụng căn cước thay thế thẻ BHYT giấy. Song song đó, hơn 5,7 triệu dữ liệu đăng ký đất đai đã được số hóa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp gần 2,9 triệu sổ sức khỏe điện tử…

Bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND P.Bình Tiên, cho biết các quầy tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đều được trang bị đầy đủ máy vi tính, máy in, máy scan. Đặc biệt, phường trang bị hệ thống cảnh báo khi khách hàng chờ lâu quá 15 phút so với thời gian dự kiến phục vụ, lắp đặt 2 thiết bị nhận diện khuôn mặt, phục vụ kiểm soát, chấm công, kiểm soát ra vào của công chức. Ngoài ra, hệ thống chấm điểm đánh giá dựa trên biểu cảm của người dân (rất vui, vui vẻ, bình thường) giúp hỗ trợ cán bộ, công chức điều chỉnh thái độ tiếp dân. "Khi khách hàng không hài lòng với thái độ phục vụ hoặc có phản ứng thì hệ thống sẽ cảnh báo ngay bằng tin nhắn SMS đến lãnh đạo trung tâm, phòng chuyên môn để xử lý kịp thời", bà Liễu cho biết.

M ỘT NGUỒN DỮ LIỆU, NHIỀU MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Trao đổi tại hội nghị, lãnh đạo một số phường, xã nêu nhiều khó khăn đang gặp phải như dữ liệu hộ tịch điện tử chưa đồng bộ với dữ liệu dân cư, dữ liệu từ hệ thống thông tin giải quyết TTHC 2 tỉnh cũ chưa đồng bộ với hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP.HCM. Riêng lĩnh vực đất đai, các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây dùng phần mềm riêng, chưa thành thạo khi chuyển sang phần mềm của TP.HCM ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết sắp tới sẽ đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ cho 168 phường, xã, đặc khu Côn Đảo. Để tăng cường dịch vụ công trực tuyến, ông Thịnh cho rằng các phường, xã cần vận động người dân đồng hành cùng chính quyền tham gia phong trào "Bình dân học vụ số". "Tham gia phong trào này giúp người dân có thêm kiến thức, kỹ năng và sự tự tin khi làm dịch vụ công trực tuyến, cảm thấy an toàn và tiện lợi", ông Thịnh nói thêm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đề nghị lãnh đạo các sở ngành, địa phương đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu, liên thông chữ ký số, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện. "Phải chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ danh mục dịch vụ công trực tuyến, tăng cường liên thông, đảm bảo một nguồn dữ liệu nhiều mục đích sử dụng", ông Cường lưu ý.

Song song đó, ông Cường yêu cầu nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai hiệu quả việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ phi địa giới hành chính, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, hạn chế tình trạng trễ hẹn. Lãnh đạo UBND TP.HCM nhấn mạnh cần tập trung nâng cao nhận thức, thái độ tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.