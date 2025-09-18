Cứ mỗi 1 USD chi cho việc số hóa có thể tiết kiệm tới 21 USD

Tại sự kiện, Portcoast - đơn vị tư vấn hàng đầu Việt Nam về chuyển đổi số trong giao thông và cơ sở hạ tầng - đã giới thiệu các giải pháp số hóa tiên tiến như BIM-GIS, công nghệ Scan to BIM, Digital Twin và đô thị thông minh. Những công nghệ này không chỉ tối ưu hóa quy trình xây dựng mà còn nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng.

Phần trình bày của Portcoast nhận sự quan tâm đặc biệt từ đại biểu tham dự và được đánh giá là một trong những điểm nhấn nổi bật của hội nghị ẢNH: PORTCOAST

Các công nghệ này đã mang lại nhiều bất ngờ, cho thấy tiềm năng to lớn trong việc nâng cao hiệu quả quản lý dự án, tối ưu vận hành, cũng như thúc đẩy chiến lược số hóa toàn diện trong lĩnh vực xây dựng - hạ tầng kỹ thuật.

Điểm nổi bật của mô hình BIM-GIS (mô hình thông tin công trình - thông tin địa lý) là khả năng kết nối dữ liệu và trực quan hóa không gian ba chiều. Các kỹ sư, nhà quản lý có thể dễ dàng truy xuất, phân tích và đánh giá hiện trạng tài sản hạ tầng kỹ thuật của thành phố ngay trên nền tảng số. Việc này không chỉ rút ngắn thời gian kiểm tra, giám sát mà còn giúp đưa ra quyết định chính xác hơn trong quá trình bảo trì, sửa chữa, từ đó kéo dài tuổi thọ công trình và giảm thiểu lãng phí.

Ngoài lợi ích về kỹ thuật, BIM-GIS còn mang ý nghĩa chiến lược trong quản lý hạ tầng đô thị. Khi dữ liệu hạ tầng được số hóa, tích hợp và đồng bộ, chính quyền thành phố có thể sử dụng để phục vụ công tác quy hoạch, phát triển giao thông và quản lý đô thị hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng thành phố thông minh, nơi dữ liệu trở thành "tài sản số" hỗ trợ quản trị hiệu quả.

Theo đại diện Portcoast, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực hạ tầng và giao thông không chỉ là xu thế tất yếu mà còn mang lại những giá trị thiết thực. Minh chứng rõ nét đến từ nghiên cứu của Sở Giao thông Vận tải bang Pennsylvania (Mỹ), cho thấy khi tiến hành số hóa chính xác hạ tầng ngầm trong các dự án đường cao tốc, mức lợi tức đầu tư (ROI) tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, cứ mỗi 1 USD chi cho việc số hóa, hệ thống có thể tiết kiệm tới 21 USD. Đây là con số ấn tượng, phản ánh trực tiếp lợi ích to lớn của việc đầu tư công nghệ vào hạ tầng.

Đại diện Portcoast cũng dẫn phân tích của Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh về bằng chứng thuyết phục cho thấy chi phí vốn đầu tư ban đầu cho các công trình thường chỉ chiếm khoảng 20 - 33% tổng chi phí vòng đời công trình. Phần lớn chi phí nằm trong các giai đoạn vận hành và bảo trì. Chính phủ Vương quốc Anh coi BIM là phương pháp có thể tiết kiệm được 20% trong việc mua sắm và vận hành các tài sản được tài trợ công.

Lợi ích này đến từ việc dữ liệu số hóa giúp nâng cao độ chính xác trong khảo sát, thiết kế và thi công; đồng thời giảm thiểu những rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai. Hệ thống thông tin chuẩn xác cũng hỗ trợ hiệu quả cho giai đoạn vận hành và bảo trì, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong vòng đời của các công trình giao thông - hạ tầng. Điều đó lý giải vì sao nhiều quốc gia phát triển xem số hóa là công cụ quan trọng để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Tại Việt Nam, TP.HCM đang từng bước đi theo xu hướng này. Một trong những dự án tiêu biểu là việc ứng dụng mô hình BIM-GIS trong quản lý tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Hệ thống quản lý tài sản được xây dựng dựa trên mã số định danh cho từng thiết bị và hạng mục hạ tầng. Nhờ đó, toàn bộ thông tin vận hành, lịch sử bảo trì và tình trạng thiết bị được lưu trữ, cập nhật và quản lý đồng bộ.

Thực tiễn quốc tế và trong nước đều khẳng định, đầu tư vào số hóa hạ tầng là khoản đầu tư sinh lợi lâu dài. Với TP.HCM, việc áp dụng BIM-GIS cho tuyến metro số 1 không chỉ là bước khởi đầu cho quản lý tài sản hạ tầng quy mô lớn, mà còn mở ra triển vọng nhân rộng mô hình này cho nhiều công trình khác. Khi đó, việc quản lý đồng bộ từ quy hoạch, xây dựng đến vận hành sẽ trở thành hiện thực, góp phần tiết kiệm chi phí, tăng cường tính minh bạch và hướng đến một đô thị hiện đại, bền vững.