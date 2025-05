Đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu chuyển đổi số là giúp kết nối, giao dịch ngày càng thuận lợi hơn giữa các ngân hàng (NH) thương mại với người dân, doanh nghiệp (DN) và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế số, Chính phủ số...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện ẢNH: NHẬT BẮC

Chuyển đổi số NH là phải tăng tốc, bứt phá, về đích sớm hơn so với dự kiến, với "5 tăng tốc, bứt phá": tăng tốc, bứt phá về hoàn thiện thể chế; tăng tốc, bứt phá về phát triển hạ tầng số; tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số cho người dân, DN, nhất là bảo đảm tiếp cận công bằng với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những người yếu thế; tăng tốc, bứt phá phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; tăng tốc, bứt phá bảo đảm an ninh, an toàn trong chuyển đổi số.

Thủ tướng chỉ ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới với ngành NH, trước tiên là hoàn thiện pháp lý và cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn. Cần khẩn trương tổ chức triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực NH; sớm trình Chính phủ ban hành nghị định về mobile money… Đẩy mạnh nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán đa dạng, tăng nhanh của người dân và DN; ứng dụng công nghệ chủ chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối trong hoạt động NH...

Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng nhắc tới là phát triển sản phẩm, dịch vụ NH số đa dạng, tiện ích và cá nhân hóa; phát triển dữ liệu số, kết hợp với Đề án 06 tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành NH; phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành nâng cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình...