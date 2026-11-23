Bàn chải đánh răng được sử dụng hằng ngày. Nhiều người cho rằng đậy nắp bàn chải sẽ ngăn vi khuẩn, giúp bàn chải sạch hơn. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng.

Để bàn chải sạch và hợp vệ sinh, sau mỗi lần sử dụng, hãy rửa sạch, giũ mạnh để loại bỏ nước thừa rồi đặt ở nơi thông thoáng cho khô tự nhiên Ảnh: P.H tạo từ AI

Khi nào nên đậy nắp bàn chải đánh răng?

Khi đi du lịch hoặc mang bàn chải đánh răng đến nơi làm việc, nắp đậy hoặc hộp đựng chuyên dụng giúp lông bàn chải không tiếp xúc trực tiếp với các vật dụng khác, từ đó bảo đảm vệ sinh, theo The Standard.

Tuy nhiên, trước khi đậy nắp, người dùng nên dùng khăn giấy sạch thấm khô nước trên lông bàn chải. Dù đã được rửa kỹ, bàn chải vẫn có thể còn hơi ẩm ở phần gốc lông và các khe hở. Nếu đậy nắp kín ngay, hơi ẩm sẽ bị giữ lại, khiến bàn chải mất nhiều thời gian mới khô hoàn toàn.

Trong môi trường ẩm ướt, bí bách và kín hơi, nấm mốc dễ phát triển sâu trong các sợi lông bàn chải. Sử dụng bàn chải trong tình trạng này sẽ không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, nên chọn nắp đậy hoặc hộp đựng có "lỗ thông hơi" để hạn chế hơi ẩm tích tụ bên trong.

Cách bảo quản bàn chải đúng cách

Để bàn chải sạch và hợp vệ sinh, sau mỗi lần sử dụng, hãy rửa sạch, giũ mạnh để loại bỏ nước thừa rồi đặt ở nơi thông thoáng cho khô tự nhiên. Nếu cả gia đình dùng chung ống cắm hoặc cốc đựng, cần giữ khoảng cách để lông các bàn chải không chạm vào nhau.

Để hạn chế vi khuẩn trên bàn chải, Giáo sư nha khoa Vinicius Pedrazzi - Đại học São Paulo (Brazil) - khuyến nghị khử trùng bàn chải bằng dung dịch nước súc miệng.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến nghị thay bàn chải đánh răng 3 tháng/lần để bảo đảm vệ sinh và hiệu quả sử dụng.