Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đẩy nhanh dự án kéo dài đường Võ Văn Kiệt nối thẳng về Tây Ninh

Hà Mai
16/04/2026 08:45 GMT+7

Sở Xây dựng vừa có tờ trình khẩn gửi Hội đồng Thẩm định TP báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An (cũ, giờ thuộc tỉnh Tây Ninh).

Dự án đường nối Võ Văn Kiệt với cao tốc TP.HCM - Trung Lương có tổng mức đầu tư hơn 1.550 tỉ đồng, triển khai từ năm 2016 nhưng dang dở nhiều năm do nhà đầu tư không đủ năng lực, có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hợp đồng BOT đã ký kết. 

Đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ kéo dài tới Tây Ninh (khu vực Long An cũ), mở hướng tăng liên kết vùng đô thị TP.HCM

Ngày 13.11.2024, UBND TP đã quyết định chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng BOT của dự án. Sau đó hơn 1 năm, TP tiếp tục có quyết định giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An (cũ) theo hình thức đầu tư công.

Theo phương án đề xuất, tuyến nối dài có điểm đầu tại nút giao Tân Kiên (thuộc tuyến Vành đai 3), điểm cuối giáp ranh Tây Ninh, tổng chiều dài khoảng 15,1 km. Giai đoạn đầu, đường được đầu tư 6 làn xe, song giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60 m, đáp ứng công tác mở rộng lên 10 làn xe trong tương lai.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 15.975 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ nay đến 2030.

Cụ thể, Sở dự kiến trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án ngay trong tháng này, sau đó hoàn tất công tác lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 3. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện ngay từ quý 2 năm nay đến quý 2/2027 để kịp khởi công dự án trong quý 3/2027, hoàn thành sau 2 năm.

Bên cạnh xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu 2 dự án khác kết nối với Tây Ninh, dự kiến cùng khởi công trong 2027. Đó là dự án đường mở mới Tây Bắc và xây dựng tuyến quốc lộ 50B.

Tuyến mở mới Tây Bắc có chiều dài gần 10 km, quy mô từ 6 - 8 làn xe và sẽ xây dựng nút giao hoàn chỉnh với Vành đai 3 TP. HCM. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 18.500 tỉ đồng. Còn dự án tuyến quốc lộ 50B là xây dựng tuyến đường hoàn toàn mới dài khoảng 55 km, kết nối TP.HCM với Long An trước đây (nay là tỉnh Tây Ninh) và Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).

 

TP.HCM đang nghiên cứu phương án chiếu sáng mỹ thuật, ứng dụng công nghệ 3D mapping lên mặt ngoài loạt công trình biểu tượng khu vực trung tâm để tạo điểm nhấn cảnh quan về đêm.

