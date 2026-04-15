Tìm phương án chiếu sáng 3D chợ Bến Thành, cầu Ba Son...

Triển khai chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Sở Xây dựng vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp phục vụ hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực trung tâm thành phố.

Cầu Ba Son đổi màu lung linh về đêm ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo đó, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM tổ chức làm việc với các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao) nghiên cứu giải pháp nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực trung tâm.

Đối với các công trình biểu tượng đã thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng mỹ thuật như: Trụ sở UBND TP.HCM, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố, Kho bạc Nhà nước TP.HCM (nay là Kho bạc Nhà nước Khu vực II), Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, cột cờ Thủ Ngữ, cầu Ba Son, cầu Mống, Nhà Thiếu nhi TP.HCM... Sở yêu cầu tổ chức kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất việc sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống chiếu sáng mỹ thuật để tạo điểm nhấn cảnh quan về đêm.

Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng chiếu sáng 3D mapping lên mặt ngoài tòa nhà gắn với sự kiện lịch sử của những công trình biểu tượng này.

Các đơn vị cũng được giao rà soát đề xuất thực hiện chiếu sáng mỹ thuật, chiếu sáng trang trí, ánh sáng tương tác thông qua chuyển động… đối với không gian công cộng trong đô thị (như công viên 30 Tháng 4, công viên Tao Đàn, các bờ kênh, bờ sông đã hoàn chỉnh về xây dựng kè) và với mặt ngoài các công trình bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, như: Nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất, chùa Giác Lâm, chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, lăng Ông Bà Chiểu.

Một số tuyến đường trục chính cửa ngõ, cầu lớn trên địa bàn thành phố cũng được Sở Xây dựng yêu cầu đưa vào danh sách nghiên cứu, lên phương án để tạo điểm nhấn cảnh quan.