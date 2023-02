DCI Việt Nam ra mắt chương trình mới cùng tiến sĩ Michael Roach

Chương trình họp báo, giao lưu trực tiếp với số lượng 100 khách mời là lãnh đạo các doanh nghiệp cùng tham dự, xoay quanh nội dung về lãnh đạo 5.0, bí quyết để xây dựng thương hiệu và kết nối với những giá trị của chương trình Năng Đoạn Kim Cương dành cho doanh nghiệp.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Công Bình cho biết: "Đây là chương trình tiến sĩ Michael Roach dành tặng riêng cho đối tượng là các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý cấp cao. Dựa vào tất cả những kiến thức đã được lĩnh hội từ các trí tuệ cổ xưa, tiến sĩ Geshe Michael Roach đặc biệt biên soạn riêng một chương trình đào tạo Chuyên sâu để giúp cho các Doanh Nghiệ p có cơ hội chuyển mình, vươn tầm vĩ đại và phát triển một cách bền vững".

Được biết, đây là một trong những chủ đề rất quan trọng và vô cùng đặc biệt trong chuỗi chương trình Năng Đoạn Kim Cương Toàn Cầu. Các chủ doanh nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ nhận được những nguyên tắc xây dựng doanh nghiệp thành công từ trí tuệ cổ xưa. Giúp các chủ doanh nghiệp có thể nâng tầm doanh nghiệp của mình, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho khách hàng và xã hội, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc mới của DCI Việt Nam gắn liền với những giá trị thực tiễn góp phần định hướng và phát triển bền vững cùng doanh nghiệp.

Tiến sĩ Geshe Michael Roach là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng, trong đó cuốn "Năng Đoạn Kim Cương" là một trong những cuốn sách bán chạy nhất về kinh doanh, được dịch ra 20 ngôn ngữ khác nhau và đã bán được hơn 3 triệu bản trên 35 quốc gia.

Tiến sĩ Geshe Michael Roach cũng là nhà sáng lập, phó chủ tịch Tập đoàn kim cương Andin International. Ban đầu chỉ với 3 nhân sự & số vốn 50.000$, sau một thời gian đã chuyển mình trở thành tập đoàn kinh doanh kim cương hàng đầu thế giới với hơn 10,000 nhân sự và doanh thu đạt mốc 250 triệu USD mỗi năm, được tỉ phú Warren Buffet mua lại vào năm 2009.

Công ty Cổ phần DCI Việt Nam là tổ chức giáo dục hàng đầu với khát vọng mang thành công và hạnh phúc đến hơn 95 triệu dân Việt Nam theo triết lý "Give what you want - Trao đi điều bạn muốn", lan tỏa những giá trị tích cực, tử tế đến cộng đồng. Sau 7 năm phát triển, DCI Việt Nam đã xây dựng một cộng đồng đáng tin cậy, tử tế và chuẩn mực, hướng đến mục tiêu trở thành một doanh nghiệp có tác động tích cực đến xã hội và lan tỏa phương pháp "Gieo Hạt" đến 95 triệu dân Việt Nam.

DCI Việt Nam hân hạnh là đơn vị tổ chức các chương trình của tiến sĩ Geshe Michael Roach và đội ngũ Năng Đoạn Kim Cương Toàn Cầu. Xem thêm tại website: www.dci.edu.vn