Đê biển Tây ở Cà Mau xuất hiện 2 màu nước kéo dài nhiều cây số

Gần đây, trong nhiều thời điểm, người dân các xã Đá Bạc, Trần Văn Thời, Khánh Hưng (Cà Mau) quan sát thấy ven biển Tây xuất hiện dải nước 2 màu rõ rệt. Lằn ranh phân tách nằm cách bờ khoảng 100 - 200 m, kéo dài theo tuyến đê biển Tây hàng chục km, tạo khung cảnh tự nhiên hiếm gặp.

Dải nước 2 màu rõ rệt ven biển Tây Cà Mau, một bên là nước biển xanh đục, bên còn lại mang sắc nâu đỏ đặc trưng của nước ngọt từ nội đồng đổ ra, tạo nên ranh giới tự nhiên kéo dài nhiều km ẢNH: CTV

Ngày 5.12, ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Đá Bạc, cho biết hiện tượng này xuất hiện chủ yếu trong mùa mưa, trùng thời điểm người dân gieo sạ lúa và xả nước ra kênh rạch. Các cống thủy lợi ở khu vực được mở đồng loạt để xả bớt nước trong đồng, khiến dòng nước ngọt đẩy nước mặn ra xa và hình thành hai mảng màu đối lập.

"Vào thời điểm xả cống đồng loạt, nước ven biển thường đổi màu rõ rệt hơn. Thông thường, cuối tháng này (tháng 12 - PV), hiện tượng sẽ giảm và trở lại bình thường", ông Hạnh nói và cho biết khu vực này hiện có gần chục cống thủy lợi hoạt động theo chế độ mùa vụ.

Người dân địa phương cho biết nước từ vùng ngọt, đặc biệt khu vực rừng U Minh Hạ, mang nhiều phèn và phù sa nên có màu nâu đỏ đặc trưng. Khi dòng nước ngọt gặp nước biển mặn, sự khác biệt về màu và độ đục tạo ra vệt màu ranh giới tự nhiên kéo dài hàng chục km.

Theo chính quyền và người dân, đây là hiện tượng quen thuộc trong mùa mưa ở vùng ngọt hóa, không gây ảnh hưởng đến sản xuất hay đời sống, nhưng luôn thu hút sự chú ý bởi cảnh quan đặc biệt mỗi khi xuất hiện dọc tuyến đê biển Tây.