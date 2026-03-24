Để 'bụi vàng' bủa vây khu dân cư, bị phạt 200 triệu đồng

Lã Nghĩa Hiếu
24/03/2026 15:34 GMT+7

Để 'bụi vàng' từ phân xưởng phun cát phát tán ra khu dân cư, Công ty EBA đã bị các cơ quan chức năng xử phạt 200 triệu đồng, buộc khắc phục ô nhiễm trong 45 ngày.

Ngày 24.3, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH chế tạo máy EBA (Công ty EBA), do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, gây ra hiện tượng "bụi vàng" bủa vây khu dân cư.

"Bụi vàng" từ Công ty EBA phát tán sang khu dân cư

ẢNH: N.H

Theo đó, Công ty EBA có trụ sở tại Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, thuộc P.Hồng An (trước đây là P.Tân Tiến, Q.An Dương, Hải Phòng). Thời điểm cuối tháng 1, đầu tháng 2.2026, nhiều hộ dân tại tổ dân phố Hạ phản ánh tình trạng "bụi vàng" xuất hiện dày đặc, phát tán trong không khí, bám vào nhà cửa, đồ dùng.

Theo người dân, lớp bụi có màu đỏ vàng, khó lau chùi, khiến nhiều vật dụng bị hoen gỉ, hư hỏng. Không khí khu vực còn xuất hiện mùi sơn nồng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.

Sau phản ánh, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng kiểm tra, xác định nguồn phát tán bụi vàng xuất phát từ phân xưởng phun cát số 2 của Công ty EBA.

Kết quả quan trắc cho thấy, hệ thống xử lý bụi, khí thải tại khu vực này không đảm bảo quy chuẩn. Thông số bụi tổng đo được lên tới 292 mg/Nm3, vượt 3,04 lần so với quy chuẩn cho phép. Lưu lượng khí thải lớn nhất ghi nhận khoảng 42.000 m3/giờ.

"Bụi vàng" bay vào khu dân cư gây bức xúc cho người dân

ẢNH: N.H

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động phân xưởng vi phạm, đồng thời tiến hành quan trắc môi trường khu vực xung quanh và các hộ dân lân cận.

Ngoài mức phạt tiền, Công ty EBA buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm trong thời hạn 45 ngày; báo cáo kết quả kèm theo hồ sơ, số liệu phân tích khí thải đạt quy chuẩn gửi về cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát.

Doanh nghiệp cũng phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc giám định, đo đạc, phân tích mẫu môi trường theo quy định.

Bụi vàng bủa vây khu dân cư ở Hải Phòng

Nhiều ngày qua, người dân phường Hồng An (Hải Phòng) hoang mang khi bụi vàng dày đặc kèm mùi nồng nặc xuất hiện, phủ kín nhà cửa, ảnh hưởng sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Công ty TNHH Chế tạo máy Eba
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
