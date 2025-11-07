Để Bưu điện TP.HCM sớm được công nhận di tích cấp thành phố

Sáng 7.11, Chánh văn phòng Bưu điện TP.HCM Lê Hải Hòa đã chia sẻ thông tin cùng PV Thanh Niên về việc lãnh đạo đã đồng ý chủ trương lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố, loại hình kiến trúc nghệ thuật đối với tòa nhà Bưu điện TP.HCM.

Theo ông Lê Hải Hòa: "Sau buổi làm việc với Phòng Quản lý di sản (Sở VH - TT TP.HCM), hai bên đã trao đổi cụ thể về nội dung, thủ tục đề nghị xếp hạng di tích, và Bưu điện TP.HCM vừa có văn bản gởi lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM, chính thức đề nghị xếp hạng di tích cho công trình tòa nhà hơn 130 năm tuổi này".

Bưu điện TP.HCM vừa có văn bản gởi lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM đề nghị xếp hạng di tích cho công trình tòa nhà hơn 130 năm tuổi này Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trước đó, Báo Thanh Niên ngày 17.6 từng có bài viết Di tích tầm cỡ quốc gia ngại xếp hạng, nêu rõ thực trạng một số công trình di tích tiêu biểu tại TP.HCM ngại xếp hạng. Lý do, như Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt nói: "Lâu nay tâm lý của các chủ sở hữu hay đơn vị quản lý các di tích thường... lo xa. Họ sợ công trình được xếp hạng di tích xong sẽ chịu sự quản lý của nhà nước, không có quyền sửa chữa hay trùng tu theo ý mình được nữa".

Gấp rút hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích cho tòa nhà Bưu điện TP.HCM

Hiện Bưu điện TP.HCM đang chờ phản hồi từ lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM để sớm hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích cho công trình đặc biệt ý nghĩa này, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 65/SL và 20 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23.11.2005 - 23.11.2025).

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc giá trị đặc biệt của tòa nhà Bưu điện TP.HCM - không chỉ là một trung tâm giao dịch bưu chính, mà còn là biểu tượng lịch sử, kiến trúc và văn hóa của TP.HCM hơn một thế kỷ qua. Vì vậy, nhằm góp phần cùng thành phố gìn giữ và phát huy giá trị di sản đô thị, Bưu điện TP.HCM trân trọng đề nghị Sở VH - TT TP.HCM triển khai các thủ tục chuyên môn theo quy định của luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn để lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố loại hình kiến trúc nghệ thuật đối với tòa nhà; đồng thời phối hợp, hướng dẫn Bưu điện TP.HCM trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, thông tin liên quan và thực hiện các bước cần thiết trong quá trình xếp hạng", công văn do ông Nguyễn Như Thuận - Giám đốc Bưu điện TP.HCM gởi lãnh đạo Sở VH - TT TP.HCM nói rõ "những việc cần làm ngay".

Biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch tại Bưu điện TP.HCM Ảnh: NGUYỄN Á

Ban giám đốc Bưu điện TP.HCM cũng khẳng định tinh thần "Chủ động, đồng hành và phối hợp chặt chẽ" cùng Sở cũng như các cơ quan chức năng trong suốt quá trình lập hồ sơ, thẩm định để công trình kiến trúc hơn 130 năm tuổi đời sớm được công nhận cũng như tiếp tục được gìn giữ, bảo vệ và phát huy các giá trị nghệ thuật và lịch sử.

Tại trung tâm TP.HCM, tòa nhà Bưu điện TP.HCM là một công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19 (hoàn thành từ năm 1891) - một biểu tượng sống động của lịch sử hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn – TP.HCM hơn 100 năm qua. Tòa nhà Bưu điện TP.HCM cũng từng được bình chọn là 1 trong 100 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất TP.HCM, thu hút rất đông du khách đến tham quan mỗi ngày và được tạp chí chuyên về kiến trúc của Mỹ - Architectural Digest xếp thứ 2 trong số 11 bưu điện đẹp nhất thế giới.