Giữa không gian nhộn nhịp tại Bưu điện TP.HCM, xuất hiện quầy chụp ảnh photobooth mới toanh và hiện đại.

Tuy mở chưa lâu, nhưng quầy photobooth này ngày nào cũng thu hút đông đảo giới trẻ và du khách đến check in.

Bưu điện TP.HCM có 'góc chụp triệu view' khiến ai cũng muốn thử

Bưu điện TP.HCM vốn đã là địa điểm tham quan quen thuộc nhưng từ ngày quầy chụp photobooth này xuất hiện, nơi đây lại càng thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách nước ngoài tìm đến.

Không giống những quầy chụp photobooth khác, buồng chụp tại đây được thiết kế một cách thuần Việt với tông vàng chủ đạo, trên tường trang trí các họa tiết tem, dấu bưu điện, biểu tượng TP.HCM cùng nhiều phụ kiện đặc trưng như nón lá, khăn rằn, cờ đỏ sao vàng, tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng mới mẻ.

Xu hướng chụp photobooth tưởng chừng quen thuộc, nay trở nên mới mẻ, độc đáo. Vì vậy, đông đảo giới trẻ và du khách quốc tế tìm đến đây để lưu giữ lại kỷ niệm mang đậm dấu ấn Việt Nam, đặc biệt là tại công trình kiến trúc lâu đời của TP.HCM. Chính điều này giúp tạo điểm nhấn trong việc kết hợp không gian cổ kính với xu hướng hiện đại tạo nên một trải nghiệm khác biệt.

Đây không chỉ đơn thuần là dịch vụ giải trí mà còn là hoạt động quảng bá du lịch tại TP.HCM bằng cách lồng ghép văn hóa Việt Nam vào công nghệ tạo ra một trải nghiệm thú vị. Đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử một cách sáng tạo, hiệu quả trong thời đại kỷ nguyên số.