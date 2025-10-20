Không gian ‘sang xịn mịn’ dưới ga metro Nhà hát thành phố khiến giới trẻ đổ xô check-in

Nếu trước đây, khi nhắc đến metro, nhiều người nghĩ ngay đến một phương tiện di chuyển hiện đại, thì giờ đây, ga Nhà hát thành phố còn mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Ngay bên dưới lòng đất, một không gian mới toanh vừa được mở ra – nơi mọi thứ được thiết kế chỉn chu, sang xịn mịn, và đang nhanh chóng trở thành tọa độ check-in hot nhất TP.HCM. Không chỉ là điểm dừng chân cho hành khách metro, nơi đây đang dần trở thành “khu phố nhỏ dưới lòng đất”, nơi bạn có thể vừa dạo chơi, thưởng thức cà phê, ngắm nghệ thuật, vừa chụp những bức ảnh thật đẹp để chia sẻ cùng bạn bè.

Giới trẻ đổ xô check-in không gian mới ở ga ngầm metro số 1

Sau 3 tháng kể từ khi chính thức kết nối trực tiếp với ga metro số 1, “tòa nhà hàng hiệu” Union Square đã thay đổi rõ rệt, trở nên sôi động hơn và thu hút đông đảo bạn trẻ ghé thăm.

Với thiết kế mở, tông xanh chủ đạo và bài trí tinh tế, quán cà phê nằm trong khu vực ngầm của Union Square được giới trẻ ví như “khu vườn xanh dưới lòng đất”. Không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng cho khách đi metro, quán còn mang đến một không gian xanh mát để trò chuyện và thưởng thức âm nhạc.

Từ khu vực ngầm, chỉ cần di chuyển bằng thang cuốn lên lầu 3 sẽ tới Rue Miche L’édition - tổ hợp bán lẻ rộng hơn 4.700 m² với hơn 35 thương hiệu Việt về thời trang, phụ kiện, nước hoa và cả không gian triển lãm nghệ thuật.

Với thiết kế hiện đại và hơi hướng tương lai, tổ hợp biến mọi góc thành điểm check-in "hút" giới trẻ. Nguyễn Thúy An

Tổ hợp này cũng nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ, khi mọi góc đều có thể trở thành góc chụp hình nghệ thuật. Với cách bài trí tinh tế, khách đến đây không chỉ mua sắm mà còn được chiêm ngưỡng những sản phẩm mang tính sáng tạo, đa dạng về mẫu mã và phong cách.

Bạch mã trắng - biểu tượng đặc trưng của Rue Miche L’édition trở thành địa điểm check-in yêu thích của rất nhiều bạn trẻ.

Nguyễn Thúy An

Dù chỉ mới kết nối trực tiếp với ga metro số 1 gần đây, khu tổ hợp này đã nhanh chóng thu hút đông đảo người trẻ đến trải nghiệm không gian và dịch vụ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm sáng và tối.

"Điểm hẹn dưới lòng đất" đầu tiên của thành phố thu hút nhiều cặp đôi tới tham quan và chụp ảnh. Nguyễn Thúy An

Không gian dưới ga metro giờ không chỉ là chỗ để đi tàu, mà còn là nơi để dừng lại, gặp gỡ và tận hưởng một góc thành phố thật khác. Và biết đâu, trong tương lai, những điểm đến “dưới lòng đất” như thế này sẽ trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống TP.HCM hiện đại.