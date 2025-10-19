Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trào lưu xăm Henna: Đẹp, độc, không đau
Video Đời sống

Trào lưu xăm Henna: Đẹp, độc, không đau

Trân Dương - Nguyễn Thúy An
19/10/2025 04:49 GMT+7

Từ nét văn hóa truyền thống của Ấn Độ trở thành trào lưu làm đẹp đang được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng, vẽ Henna được nhiều bạn trẻ lựa chọn nếu muốn thể hiện cá tính mà không sợ hối hận.

Sợ đau, sợ hối hận vì lỡ xăm không xóa được thậm chí nhiễm trùng và để lại sẹo… Nên nhiều người tìm kiếm một giải pháp thay thế - xăm Henna.

Nghệ thuật xăm tạm thời này đang khá phổ biến tại Việt Nam nhờ ưu điểm không xâm lấn, dễ thay đổi và phù hợp nhiều độ tuổi.

Trào lưu xăm Henna: Đẹp, độc, không đau


Không giống xăm truyền thống cần xâm lấn và gắn lâu dài trên da thịt, Henna lại mang đến sự linh hoạt và đổi mới phù hợp với tệp khách hàng có sở thích định hình lại phong cách.

Khi hình vẽ Henna phai đi sau vài tuần, họ có thể tiếp tục trải nghiệm dịch vụ này với nhiều kiểu hình vẽ khác nhau, giúp giới trẻ mạnh dạn thử nghiệm. Chính điều này đã tạo điều kiện cho Henna đến gần hơn với giới trẻ.

- Ảnh 1.

Henna mang lại trải nghiệm xăm an toàn, không gây đau rát trên da

ẢNH: THÚY AN

Việc khách hàng trải nghiệm dịch vụ nghệ thuật xăm Henna không chỉ vì xem nó như phụ kiện thời trang linh hoạt mà còn phụ thuộc rất lớn vào độ lành tính mà phương pháp làm đẹp này mang lại.

Khác hẳn với hình xăm vĩnh viễn phải dùng kim đưa mực vào sâu dưới da, thì Henna là trải nghiệm làm đẹp lành mạnh và không xâm lấn phù hợp với nhiều độ tuổi.



Tin liên quan

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng

Ở cồn Sơn (TP.Cần Thơ), một nông dân đã huấn luyện những con chồn hương hoang dã trở nên gần gũi, dễ thương. Hàng ngày ông tắm rửa, vuốt ve, cưng chiều chúng hết lòng hơn cả thú cưng.

'Đại phẫu' nâng cầu Bình Triệu 1 không gián đoạn giao thông: Lần đầu tiên ở Việt Nam

Bà nội nghèo nghẹn ngào vì cháu nhận học bổng lớn: 'Nằm mơ cũng không nghĩ đến'

Khám phá thêm chủ đề

HENNA vẽ Henna xăm Henna Ấn Độ xem không đau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận