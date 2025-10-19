Sợ đau, sợ hối hận vì lỡ xăm không xóa được thậm chí nhiễm trùng và để lại sẹo… Nên nhiều người tìm kiếm một giải pháp thay thế - xăm Henna.

Nghệ thuật xăm tạm thời này đang khá phổ biến tại Việt Nam nhờ ưu điểm không xâm lấn, dễ thay đổi và phù hợp nhiều độ tuổi.

Trào lưu xăm Henna: Đẹp, độc, không đau





Không giống xăm truyền thống cần xâm lấn và gắn lâu dài trên da thịt, Henna lại mang đến sự linh hoạt và đổi mới phù hợp với tệp khách hàng có sở thích định hình lại phong cách.

Khi hình vẽ Henna phai đi sau vài tuần, họ có thể tiếp tục trải nghiệm dịch vụ này với nhiều kiểu hình vẽ khác nhau, giúp giới trẻ mạnh dạn thử nghiệm. Chính điều này đã tạo điều kiện cho Henna đến gần hơn với giới trẻ.

Henna mang lại trải nghiệm xăm an toàn, không gây đau rát trên da ẢNH: THÚY AN

Việc khách hàng trải nghiệm dịch vụ nghệ thuật xăm Henna không chỉ vì xem nó như phụ kiện thời trang linh hoạt mà còn phụ thuộc rất lớn vào độ lành tính mà phương pháp làm đẹp này mang lại.

Khác hẳn với hình xăm vĩnh viễn phải dùng kim đưa mực vào sâu dưới da, thì Henna là trải nghiệm làm đẹp lành mạnh và không xâm lấn phù hợp với nhiều độ tuổi.








