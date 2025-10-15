Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng
Video Đời sống

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng

Thanh Duy
Thanh Duy
15/10/2025 12:13 GMT+7

Ở cồn Sơn (TP.Cần Thơ), một nông dân đã huấn luyện những con chồn hương hoang dã trở nên gần gũi, dễ thương. Hàng ngày ông tắm rửa, vuốt ve, cưng chiều chúng hết lòng hơn cả thú cưng.

Được sấy lông, cắt móng, ăn thỏa thích, nũng nịu trên vai, những con chồn hương vốn có bản tính hoang dã đã được trở nên hiền lành, gần gũi như thú cưng. Chúng đã được ông Trần Minh Nghiệm, 45 tuổi, "huấn luyện" để phục vụ du lịch tại cồn Sơn, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Trong vườn trái cây tươi mát, ông Nghiệm làm dãy nhà nối dài nuôi 140 con chồn hương bố mẹ, mỗi con được nhốt trong lồng riêng. Vào buổi sáng, hầu hết chúng đều dành thời gian để ngủ. Riêng những con chồn hương trong diện "huấn luyện" thì được nuôi riêng. Bởi ngày nào ông Nghiệm cũng cho chúng ra vườn chơi rồi lại đem vào nhà khi trời tối.

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng


Ông Nghiệm bắt đầu nuôi chồn hương từ năm 2018 với chỉ 4 con giống. Nhờ chăm sóc mát tay, chồn hương cái mắn đẻ nên càng nuôi càng mê. Sau đó, ông đã đến Chi cục kiểm lâm, Sở NN-PTNT TP.Cần Thơ (cũ) xin cấp mã số trại, cấp phép gây nuôi nhiều hơn.

Sau khi nuôi thương phẩm thành công, năm 2022, ông Nghiệm nghĩ đến một ý tưởng táo bạo: huấn luyện chồn hương làm du lịch. Bởi, khu vườn của ông nằm ở cồn Sơn giữa sông Hậu, mỗi năm khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan rất đông.

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng- Ảnh 1.

Chú chồn hươu ngoan ngoãn trên vai ông Nghiệm

ẢNH: THANH DUY

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng- Ảnh 2.

Và cũng rất thân thiện trước ống kính của phóng viên

ẢNH: THANH DUY

Ngay từ đầu ông đã lường trước việc "sửa tính" của chồn hương là không dễ. Vì loài vật này có bản tính hoang dã, với bộ răng chắc khỏe, người ta chỉ nuôi nhốt trong lồng. Chúng cũng rất nhạy cảm với tiếng ồn, dễ chạy mất tăm khi được thả ra ngoài tự nhiên.

Đặc biệt, chồn hương được ví là con "ngủ ngày, ăn đêm", nếu muốn phục vụ khách du lịch thì đòi hỏi phải sửa được múi giờ sinh học của nó. Chẳng tham khảo sách vở, ông Nghiệm chỉ dùng kinh nghiệm của mình để uốn nắn chồn hương thành thú cưng.

