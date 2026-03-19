Để che lấp biển số rơ moóc, tài xế bị lập biên bản

Bắc Bình - Anh Thư
19/03/2026 12:58 GMT+7

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp vừa lập biên bản tài xế xe đầu kéo chở cây kiểng để che lấp biển số rơ moóc.

Ngày 19.3, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.H.N (ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo để che lấp biển số rơ moóc.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản tài xế xe đầu kéo để che lấp biển số rơ móc khi tham gia giao thông

Khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ kéo theo rơ moóc chở nhiều gốc cây và cây kiểng có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định hàng hóa trên xe không vi phạm về chiều dài và chiều cao quy định. Tuy nhiên, phần bạt lưới dùng che chắn cây kiểng trên xe đã được kéo dài xuống phía sau, thòng xuống che khuất hoàn toàn biển số của rơ moóc.

Sau khi tài xế xử lý khắc phục lỗi theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, xe đã được phép tiếp tục hành trình

Cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế N.H.N khắc phục ngay tại chỗ, đưa biển số trở về trạng thái rõ ràng theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình.

Đáng chú ý, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (áp dụng giai đoạn 2025 - 2026), mức chế tài đối với hành vi che lấp biển số xe đã tăng rất cao so với quy định cũ. Cụ thể, người điều khiển phương tiện vi phạm về việc này có thể bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Xử lý xe biển xanh buộc cành đào che lấp biển số

Lực lượng CSGT đã làm việc và lập biên bản vi phạm đối với tài xế lái xe biển xanh buộc cành đào che lấp biển số khi lưu thông trên đường. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái.

