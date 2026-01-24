Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Để đạt điểm cao thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM cần năng lực gì?

Hà Ánh
Hà Ánh
24/01/2026 10:28 GMT+7

Hôm nay (24.1) kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM mở cổng đăng ký dự thi đợt 1 năm 2026. Để đạt điểm cao kỳ thi này, thí sinh cần có năng lực gì?

Để đạt điểm cao thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM cần năng lực gì? - Ảnh 1.

Thạc sĩ Phạm Thị Bích, Phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ trong chương trình sáng nay

ảnh: độc lập

Sáng nay (24.1), Báo Thanh Niên chính thức khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Đồng Nai (4 Lê Quý Đôn, P.Tam Hiệp, Đồng Nai). Tham dự trực tiếp chương trình có gần 10.000 học sinh đến từ nhiều trường THPT. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Hơn 2.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực trong buổi sáng ngày đầu tiên mở cổng

Tại chương trình, thạc sĩ Phạm Thị Bích, Phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 tiếp tục được triển khai theo hướng ổn định so với năm 2025. Cụ thể, kỳ thi được tổ chức 2 đợt thi vào ngày 5.4 và 24.5, tại 15 tỉnh thành và 55 địa điểm thi và giữ nguyên cấu trúc đề thi. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, kỳ thi sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm thi. ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ sắp xếp địa điểm thi dựa trên vị trí trường THPT thí sinh đang theo học để tạo thuận lợi cho việc di chuyển.

Trước khi đăng ký, thạc sĩ Bích cho rằng thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian và đọc kỹ hướng dẫn trên trang thông tin điện tử chính thức của kỳ thi để tránh sai sót. Đồng thời, thí sinh cần chuẩn bị sẵn giấy tờ, thông tin cần thiết như căn cước công dân, kết quả học tập THPT, thư điện tử cá nhân để kích hoạt tài khoản, số điện thoại liên hệ.

"Từ hôm nay, kỳ thi bắt đầu mở cổng đăng ký dự thi đợt 1. Ngay sau một thời gian ngắn mở cổng đăng ký buổi sáng, hệ thống đã ghi nhận hơn 2.000 lượt thí sinh đăng ký", thạc sĩ Bích thông tin trong chương trình.

Năm nay, thạc sĩ Bích cho biết ĐH Quốc gia TP.HCM áp dụng chính sách miễn, giảm lệ phí dự thi; thí sinh có thể tham khảo quy định và nộp hồ sơ theo hướng dẫn.

Để đạt điểm cao thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM cần năng lực gì? - Ảnh 2.

Gần 10.000 học sinh tham dự trực tiếp chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên sáng nay tại Đồng Nai

ảnh: độc lập

Thí sinh đạt điểm cao thường có đặc điểm gì?

Trong chương trình, một câu hỏi được đặt ra thí sinh có đạt điểm cao bài thi đánh giá năng lực các năm trước thường có tố chất, năng lực cụ thể nào? Giải đáp câu hỏi này, thạc sĩ Phạm Thị Bích cho hay đề thi đánh giá năng lực được thiết kế nhằm đánh giá năng lực cốt lõi để học ĐH của thí sinh như tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, đọc hiểu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chứ không yêu cầu học thuộc bài.

Do vậy, thạc sĩ Bích nói: "Để đạt điểm cao, thí sinh cần có nền tảng kiến thức vững, không học tủ hay học lệch. Bên cạnh đó, tư duy logic, khả năng suy luận tốt, khả năng đọc hiểu nhanh và chính xác, phân tích vấn đề một cách hệ thống, quản lý thời gian làm bài hiệu quả và tâm lý bình tĩnh khi đi thi cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng kết quả thi".

Thạc sĩ Bích nhấn mạnh: "Thí sinh điểm cao thường nắm vững kiến thức cơ bản học ở trường phổ thông, có kỹ năng đọc hiểu, tư duy và suy luận tốt, có chiến lược làm bài hiệu quả, quản lý thời gian làm bài tốt, tinh thần thoải mái và tự tin khi đi thi".

Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM công bố đề thi mẫu bài thi đánh giá năng lực, thí sinh có thể tham khảo làm quen và chuẩn bị cho mình chiến lược làm bài phù hợp để đạt kết quả cao nhất.

Để đạt điểm cao thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM cần năng lực gì? - Ảnh 3.

 

