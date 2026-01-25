Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Để đạt điểm cao thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM cần năng lực gì?
Video Giáo dục

Để đạt điểm cao thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM cần năng lực gì?

Yến Thi
25/01/2026 20:00 GMT+7

Ngày 24.1, kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM mở cổng đăng ký dự thi đợt 1 năm 2026.

Tại khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường ĐH Đồng Nai ngày 24.1, thạc sĩ Phạm Thị Bích, Phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 tiếp tục được triển khai theo hướng ổn định so với năm 2025. Cụ thể, kỳ thi được tổ chức 2 đợt thi vào ngày 5.4 và 24.5, tại 15 tỉnh thành và 55 địa điểm thi và giữ nguyên cấu trúc đề thi. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, kỳ thi sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm thi. ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ sắp xếp địa điểm thi dựa trên vị trí trường THPT thí sinh đang theo học để tạo thuận lợi cho việc di chuyển.

Đạt điểm cao thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP . HCM cần những năng lực gì? - Ảnh 1.

Trước khi đăng ký, thạc sĩ Bích cho rằng thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian và đọc kỹ hướng dẫn trên trang thông tin điện tử chính thức của kỳ thi để tránh sai sót. Đồng thời, thí sinh cần chuẩn bị sẵn giấy tờ, thông tin cần thiết như căn cước công dân, kết quả học tập THPT, thư điện tử cá nhân để kích hoạt tài khoản, số điện thoại liên hệ.

Thạc sĩ Bích thông tin, từ 24.1, kỳ thi bắt đầu mở cổng đăng ký dự thi đợt 1. Ngay sau một thời gian ngắn mở cổng đăng ký buổi sáng, hệ thống đã ghi nhận hơn 2.000 lượt thí sinh đăng ký. Năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM áp dụng chính sách miễn, giảm lệ phí dự thi; thí sinh có thể tham khảo quy định và nộp hồ sơ theo hướng dẫn.

Thạc sĩ Bích cũng chia sẻ về những đặc điểm, tố chất mà thí sinh đạt điểm cao kỳ thi này thường có.

Bộ GD-ĐT nêu 3 định hướng điều chỉnh tuyển sinh 2026

Trong buổi khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 tại Trường ĐH Đồng Nai (P.Tam Hiệp, Đồng Nai) do Báo Thanh Niên tổ chức, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) nêu một số định hướng điều chỉnh công tác tuyển sinh năm 2026.

