Để doanh nghiệp tư nhân thực sự 'làm chủ'

Bài toán đầu ra

Chia sẻ tại phiên thảo luận về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ, hội nhập chuỗi giá trị cho DN tư nhân, ông Đậu Anh Tuấn dẫn số liệu từ báo cáo KTTN năm 2025 cho thấy, trong hơn 1 triệu DN đang hoạt động, 96,6% là DN tư nhân, hơn 80% có quy mô dưới 50 lao động, hơn 70% vốn dưới 10 tỉ đồng. Điều này khiến các đơn vị khó tích lũy vốn, khó mở rộng quy mô và chậm cải thiện năng suất.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI, tại phiên thảo luận ẢNH: TUẤN MINH

Ông Tuấn chỉ rõ nhiều thách thức mà DN phải đối mặt, nhất là bài toán đầu ra. Hơn 60% DN coi việc tìm kiếm khách hàng là trở ngại lớn nhất cho thấy sức ép khắc nghiệt từ thị trường đang lấn át các nút thắt hành chính truyền thống khác. Cạnh đó, tiếp cận tín dụng là điểm nghẽn lớn.

Lý do khiến DN chưa thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng

Ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương, cho biết VN đã thu hút rất nhiều DN FDI trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Tuy nhiên, tỷ lệ DN nội địa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn này vẫn còn khá hạn chế. Lý do theo ông Quân, đang tồn tại khoảng cách khá lớn về năng lực giữa DN trong nước và khu vực FDI. Cạnh đó, ông Quân cho hay năng lực tự chủ về công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế khiến nền kinh tế vẫn phải nhập khẩu khối lượng lớn linh kiện, phụ tùng và nguyên vật liệu đầu vào. Hiện tỷ lệ nội địa hóa ở nhiều ngành công nghiệp chủ lực vẫn ở mức khiêm tốn.

Ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương ẢNH: TUẤN MINH

Đại diện Bộ Công thương cho biết, thời gian tới sẽ tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu - phát triển (R&D), phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao, hoàn thiện hạ tầng thử nghiệm - kiểm định, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp. Mục tiêu là từng bước chuyển dịch mô hình sản xuất từ gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ, vật liệu, linh kiện và năng lực thiết kế.

Bên cạnh đó, VN vẫn tiếp tục coi FDI là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, nhưng theo hướng chọn lọc hơn. "Xây dựng nền công nghiệp tự chủ không có nghĩa là đóng cửa hay khép kín nền kinh tế. Tự chủ là để nâng cao năng lực nội tại, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và nâng cao sức chống chịu trước các biến động của kinh tế thế giới", ông Quân nhấn mạnh.