Ngân hàng tiên phong hành động mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB Ảnh: P.T

Hành động nhanh và đúng

Kể từ tháng 5, ACB đã có những hành động mạnh mẽ sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành. Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, nhấn mạnh: "Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ ghi nhận vai trò khu vực kinh tế tư nhân mà còn là lời hiệu triệu toàn bộ hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt là hệ thống tài chính ngân hàng, cần thay đổi mạnh mẽ để đồng hành sâu sát hơn".

Hệ sinh thái kinh tế tư nhân trong nền kinh tế hiện nay đang có gần 1 triệu doanh nghiệp và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh. Theo Nghị quyết 68-NQ/TW, mục tiêu lên 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 và 3 triệu doanh nghiệp vào năm 2045. Để thực hiện mục tiêu này, hàng loạt giải pháp cũng được đề cập, trong đó có việc chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Một làn sóng doanh nghiệp phát triển nhanh về số lượng trong thời gian tới khi đặt ra 20 doanh nghiệp trên nghìn dân. Không những phát triển nhanh mà khối kinh tế tư nhân còn phải "mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế".

Là ngân hàng có hơn 95% khách hàng doanh nghiệp là SMEs, ban lãnh đạo ACB xác định phải hành động trước, hành động nhanh và hành động đúng, để vừa thích ứng với thay đổi, vừa hỗ trợ khách hàng nắm bắt được cơ hội chính sách kịp thời và hiệu quả. ACB đã công bố hàng loạt giải pháp đặc biệt về nguồn vốn, chuyển đổi số, mở rộng thị trường, và phát triển bền vững. Cụ thể, ACB triển khai gói hỗ trợ tổng quy mô 40.000 tỉ đồng, trong đó 20.000 tỉ dành riêng cho SMEs, 20.000 tỉ dành cho các doanh nghiệp lớn đầu tư hạ tầng, công nghệ số để thúc đẩy tín dụng theo chuỗi. Lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất thông thường từ 2% trở lên. Gói cho vay không yêu cầu tài sản thế chấp ưu tiên cho doanh nghiệp xuất khẩu; tài trợ tín dụng theo chuỗi cung ứng cũng như thấu chi tín chấp cho SMEs.

Ngân hàng còn đồng hành trong hoạt động chuyển đổi số, cung cấp giải pháp thanh toán giúp SMEs và hộ kinh doanh dễ dàng quản lý kinh doanh, tối ưu tài chính. Bên cạnh đó, ngân hàng đóng vai trò kết nối thị trường, giúp doanh nghiệp tiếp cận hơn 8 triệu khách hàng tiềm năng thông qua những sự kiện gặp gỡ, kết nối và cung cấp giải pháp quảng bá miễn phí trên kênh ngân hàng số của ACB. Để hỗ trợ khối doanh nghiệp tư nhân bắt kịp chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, ACB còn tư vấn, cấp tín dụng và đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động ESG, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị dài hạn.

ACB tiên phong thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW bằng những hành động cụ thể Ảnh: P.T

Ngân hàng của SMEs

Nút thắt của SMEs trong kinh doanh đó là vay vốn ngân hàng. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB chia sẻ chỉ khoảng 17-20% SMEs đang vay vốn tại các tổ chức tín dụng, điều này cho thấy số lượng lớn SMEs chưa tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng - một bức tường vô hình, là điểm nghẽn lớn nhất ngăn cản SMEs tiến xa. ACB nhận thấy SMEs chưa chuẩn bị được kế hoạch kinh doanh khả thi, bài bản, và tình hình tài chính chưa minh bạch. Điều này khiến các ngân hàng, kể cả ACB, phải thận trọng và thường yêu cầu tài sản đảm bảo, đây cũng là yếu tố mà nhiều SMEs thiếu. Một vấn đề khác, đó là rào cản từ việc quản trị yếu. Hơn 60% SMEs vận hành theo kiểu gia đình, thiếu chiến lược bài bản và kỹ năng chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động theo kiểu tự phát, thiếu kế hoạch dài hạn và khả năng thích nghi với môi trường kinh doanh biến động nhanh.

SMEs cần một sự chuyển đổi toàn diện, từ tư duy đến hành động, và sự hỗ trợ từ một hệ sinh thái đồng bộ, từ chính sách của Nhà nước đến sự đồng hành của các tổ chức tài chính như ACB, để vượt qua những con sóng và tiến ra biển lớn. Với mạng lưới phục vụ hơn 300.000 SMEs và 800.000 hộ kinh doanh, ông Ngô Tấn Long nhấn mạnh, ACB ra đời để phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh, đặc biệt là SMEs. Từ năm 1993, ACB đã xác định tiểu thương ở các chợ và doanh nghiệp tư nhân quy mô vừa và nhỏ là trọng tâm. Việc này giúp ACB hiểu sâu sắc nhu cầu, khó khăn của SMEs và xây dựng văn hóa phục vụ ăn sâu vào mọi cấp độ của ngân hàng. Đây là nền tảng để ACB thiết kế sản phẩm, dịch vụ "đo ni đóng giày" cho SMEs, trở thành "ngân hàng của SMEs" trong tâm trí khách hàng.

Với sự hỗ trợ từ ngân hàng, ông Ngô Tấn Long cho rằng SMEs cần tập trung vào ba điểm. Thứ nhất, thích ứng linh hoạt với môi trường kinh doanh. Ở đây, SMEs cần nắm bắt các cơ hội mới mà Nghị quyết 68-NQ/TW đưa ra như ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp mới thành lập, giảm 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu tại khu/cụm công nghiệp, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính. Kế đến SMEs đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số là cánh cửa dẫn đến phát triển bền vững. Bán hàng qua kênh số đã chứng minh mang lại lợi thế vượt trội, giúp tăng trưởng doanh thu. Cuối cùng, SMEs thực hiện quản trị tài chính rõ ràng và sử dụng vốn hiệu quả. SMEs cần tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính, sổ sách minh bạch và quản lý dòng tiền tốt hơn để nâng cao uy tín khi quan hệ với ngân hàng.

"Chúng tôi thực sự mong muốn đồng hành với doanh nghiệp Việt Nam cùng lớn mạnh, vươn tầm. Tôi cũng thực sự rất tâm đắc với cụm từ sắp xếp lại giang sơn, là cơ hội để mọi doanh nghiệp Việt Nam thay đổi cách tiếp cận, đón đầu những cơ hội lớn hơn trong tương lai". Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB khẳng định.



