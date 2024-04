Để gió cuốn đi: Chuyện thú vị về tượng Trịnh giữa làng gốm

Độc đáo 2 tượng đất Trịnh Công Sơn

Công viên đất nung Thanh Hà có một không gian dành riêng cho tượng các danh nhân với hàng chục bức tượng được nặn từ chất liệu đất sét. Trong đó, riêng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có đến 2 tượng do điêu khắc gia Đoàn Xuân Hùng và điêu khắc gia Nguyễn Sang - Kim Thanh sáng tác. Tại làng gốm cổ Thanh Hà, tượng Trịnh Công Sơn do nghệ nhân Lê Công Tuấn sáng tác được xem là duy nhất với kích thước lớn hơn nhiều so với 2 bức tượng đã nêu.