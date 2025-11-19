Để học sinh hạnh phúc mỗi ngày đến trường

Thành lập cách đây 15 năm, Trường THPT Nguyễn Tất Thành được quy hoạch trong khu dân cư khang trang tại P.Bình Phú, TP.HCM. Hiện nay với hơn 50 phòng học, phòng chức năng, trường đảm bảo cho học sinh (HS) học tập, thực hành thí nghiệm, bồi dưỡng, phát triển năng lực, năng khiếu thể dục thể thao, nghệ thuật; vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế…

M ỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC

Năm học 2025-2026 là năm học bắt đầu cho sự chuyển mình để Trường THPT Nguyễn Tất Thành xây dựng trường học hạnh phúc trong không gian xanh, sạch, đẹp, thân thiện ở từng lớp học hay trên sân trường…

Trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ, giờ đây, hơn 2.300 HS của Trường Nguyễn Tất Thành đã dần thay đổi thói quen như không sử dụng hộp xốp, ly nhựa; bỏ rác đúng nơi quy định… Những hành động này nhằm nâng cao ý thức để đưa trường trở thành nơi đáng để học tập. Khi bước qua cổng trường, bất cứ ai cũng sẽ ấn tượng với khuôn viên xanh mát, những dãy phòng học sạch sẽ, tạo không khí hứng khởi cho giáo viên, HS trong dạy học, sinh hoạt.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành vui chơi trên sân trường rợp bóng mát ẢNH: BÍCH THANH

Đáp ứng mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bên cạnh những môn học bắt buộc, HS Trường THPT Nguyễn Tất Thành có lợi thế khi được chọn các tổ hợp môn theo sở trường, đam mê và định hướng nghề nghiệp ở cả 3 nhóm môn Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và nghệ thuật. Đây là điều mà khá ít trường học tại TP.HCM có thể tổ chức được vì có những hạn chế, khó khăn về phòng học cũng như giáo viên.

Tại phòng âm nhạc, khi gặp PV Thanh Niên, Nguyễn Lê Bảo Khang, HS lớp 10C11 Trường THPT Nguyễn Tất Thành, chia sẻ mỗi ngày đến trường với em thật sự vui và hạnh phúc. Bên cạnh những tiết học văn hóa, em có thể cùng thầy và các bạn học và chơi guitar - niềm đam mê của mình. Điều này trước đây em chỉ có thể mày mò tự chơi ở nhà. Với tâm trạng thoải mái đó, sau mỗi tiết âm nhạc, em và các bạn quay trở lại việc học một cách nhẹ nhàng và hứng thú. "Giờ đây em có thể tự tin nói rằng việc lựa chọn nguyện vọng vào lớp 10 Trường Nguyễn Tất Thành là quyết định đã không làm em thất vọng", Bảo Khang nói.

Học sinh hào hứng trong phòng âm nhạc của nhà trường ẢNH: BÍCH THANH

C ÙNG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" với Trường THPT Nguyễn Tất Thành không chỉ khẩu hiệu mà là thực tế sinh động.

Thầy Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Để HS bắt đầu một ngày vui ngay những bước chân đầu tiên từ nhà đến trường thì cần hiện thực hóa khẩu hiệu với cả HS và giáo viên. Khi xây dựng trường học hạnh phúc, nhân tố đầu tiên mà nhà trường quan tâm là giáo viên, làm sao thầy cô phải luôn cảm thấy được thoải mái, vui vẻ khi ở trường, hạnh phúc khi đến trường. Bởi chỉ khi thầy cô thoải mái, vui vẻ thì mới có thể tạo ra những giờ học hạnh phúc".

Giáo viên “chill” trong căn tin sau mỗi tiết dạy ẢNH: BÍCH THANH

Một giáo viên Trường Nguyễn Tất Thành chia sẻ: "Trường học đang tạo cho giáo viên chúng tôi cảm giác như ở nhà vì có phòng nghỉ, có quán cà phê "view" đẹp, đồ uống miễn phí, không gian xanh. Phòng nghỉ của giáo viên (bố trí riêng khu vực nam, nữ) được thiết kế tiện nghi với máy lạnh, giường nệm, bàn trang điểm, khu thay đồ. Sau mỗi tiết dạy, buổi học, giáo viên có thể nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe để bước vào tiết dạy mới…".

Thầy Nguyễn Quang Đạt nhìn nhận, quan điểm của nhà trường là phải chăm lo tốt nhất để giáo viên có thể an tâm đứng lớp giảng dạy, mới có những giờ dạy học chất lượng, đổi mới. Môi trường cởi mở, thân thiện, gần gũi sẽ là chất xúc tác quan trọng nhất để giáo viên yêu nghề, yêu học trò, tạo cho các em động lực học tập, phấn đấu. Tập thể nhà trường cùng xây dựng để ngày càng xứng đáng với vị thế và vinh dự cũng như trách nhiệm với ngôi trường mà mình được mang tên.