Để lại nền tảng bền vững cho những nhiệm kỳ sau

Quan điểm trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đặt ra yêu cầu sâu sắc về trách nhiệm lãnh đạo đối với sự phát triển liên tục của đất nước. Thành quả của một nhiệm kỳ được đo bằng những kết quả đạt được và nền tảng tạo dựng để các nhiệm kỳ tiếp theo tiến xa hơn.

Không để hẫng hụt lực lượng kế cận

Nhiệm kỳ có giới hạn thời gian, nhưng trách nhiệm với Đảng, với nhân dân và tương lai đất nước không khép lại khi người cán bộ thôi giữ chức vụ. Một công trình hoàn thành, một chỉ tiêu vượt kế hoạch đều đáng ghi nhận.

Song, nếu đằng sau những thành tích ấy là sự hẫng hụt của lực lượng kế cận, sự trì trệ của bộ máy hay những tồn đọng bị đẩy sang nhiệm kỳ sau, thì trách nhiệm lãnh đạo vẫn chưa được thực hiện trọn vẹn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV ẢNH: TTXVN

Muốn nâng chất lượng đội ngũ, trước hết là xác định đúng yêu cầu công việc và lựa chọn người có khả năng đáp ứng. Nghị quyết số 30-NQ/TW nhấn mạnh việc đánh giá cán bộ trên cơ sở phẩm chất, thực tài, khả năng tổ chức thực hiện và kết quả phục vụ nhân dân. Theo tinh thần đó, mỗi quyết định bố trí, sử dụng nhân sự đều cần căn cứ có thể kiểm chứng, khắc phục lối nhận xét chung chung, sự nể nang hoặc thiên lệch vì quan hệ thân quen.

Sự đổi mới ấy bắt đầu từ cách nhìn nhận đóng góp. Người xử lý tồn đọng, nhận nhiệm vụ khó hoặc đặt nền móng cho một lĩnh vực mới không thể được đánh giá bằng cùng một khuôn mẫu với người tiếp nhận công việc đã ổn định. Kết quả chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi đặt trong điều kiện thực hiện, mức độ phức tạp và giá trị lâu dài. Nếu bỏ qua những khác biệt này, cơ chế đánh giá có thể vô tình khuyến khích chọn việc dễ, né việc khó, làm suy giảm động lực dấn thân.

Từ nhận diện năng lực đến trao cơ hội là thử thách đối với bản lĩnh và sự công tâm của người đứng đầu. Biết sử dụng cộng sự giỏi hơn mình về chuyên môn, tôn trọng phản biện có căn cứ và bảo vệ sáng kiến vì lợi ích chung là biểu hiện của năng lực lãnh đạo.

Ngược lại, khi sự khác biệt bị xem là thiếu hợp tác, thành tích của cấp dưới trở thành nỗi lo của cấp trên, tổ chức sẽ tự thu hẹp nguồn lực phát triển. Sự công tâm vì vậy phải được bảo đảm bằng tiêu chí minh bạch, cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình.

Trách nhiệm xây dựng đội ngũ còn thể hiện ở việc chuẩn bị lực lượng kế cận ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cán bộ trẻ trưởng thành nhờ được thử sức trong những nhiệm vụ có yêu cầu ngày càng cao, được nhận xét thẳng thắn và sửa chữa thiếu sót. Mức độ trưởng thành ấy nên trở thành một căn cứ đánh giá người đứng đầu, qua đó khắc phục tình trạng chú trọng sử dụng nhân lực trước mắt nhưng thiếu đầu tư cho tương lai.

Khi trách nhiệm vượt qua giới hạn nhiệm kỳ

Tuy nhiên, năng lực của từng cá nhân chỉ phát huy bền vững trong một tổ chức có phương thức vận hành khoa học. Nếu mọi quyết định đều chờ một người, kinh nghiệm chỉ nằm trong trí nhớ của vài cán bộ, bộ máy rất dễ bị động khi nhân sự thay đổi.

Bởi vậy, tri thức và kinh nghiệm tích lũy qua mỗi nhiệm kỳ cần được chuyển thành quy trình, dữ liệu và nền nếp phối hợp. Đó là cách bảo toàn thành quả, hạn chế đứt gãy và giúp người tiếp nhận công việc có điều kiện phát triển từ nền tảng sẵn có.

Sức mạnh tổ chức còn được nhận diện qua khả năng tự điều chỉnh. Một tập thể trưởng thành biết tiếp nhận phản ánh từ cơ sở, nhìn thẳng vào hạn chế và sửa đổi cách làm khi thực tiễn đặt ra yêu cầu mới.

Ngược lại, né tránh tranh luận, che giấu khuyết điểm hoặc duy trì sự đồng thuận hình thức sẽ khiến những bất cập nhỏ tích tụ thành trở ngại lớn. Tự phê bình và phê bình có sức sống khi dẫn tới chuyển biến trong hành động, trở thành động lực nâng cao chất lượng lãnh đạo.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV ẢNH: TTXVN

Những chuyển biến bên trong ấy cuối cùng được kiểm chứng bằng hiệu quả phục vụ nhân dân. Muốn vậy, nhiệm vụ được giao phải đi cùng thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và trách nhiệm cụ thể. Hoạt động kiểm tra cũng hướng vào phát hiện nguyên nhân ách tắc, tháo gỡ trở ngại và xử lý trách nhiệm, tránh dừng lại ở việc ghi nhận tiến độ trên báo cáo.

Từ đó, tổng kết nhiệm kỳ trở thành dịp kiểm chứng chất lượng lãnh đạo và xác lập cơ sở cho bước phát triển tiếp theo. Việc bàn giao bao gồm cả thành quả, những vấn đề chưa giải quyết và trách nhiệm đối với các quyết định còn tác động lâu dài. Sự thẳng thắn ấy góp phần ngăn ngừa tư duy chạy theo thành tích trước mắt, đồng thời bảo đảm tính liên tục trong thực hiện các mục tiêu chung.

Khi trách nhiệm vượt qua giới hạn nhiệm kỳ trở thành chuẩn mực, đất nước sẽ có điều kiện phát triển trên nền tảng thành quả được tích lũy qua từng thế hệ lãnh đạo. Mỗi cuộc chuyển giao khi ấy mở ra khả năng tiến xa hơn, thay vì bắt đầu lại hoặc khắc phục những hệ lụy cũ. Đó cũng là chiều sâu của trách nhiệm cầm quyền khi sử dụng quyền lực được giao hôm nay để mở rộng cơ hội phát triển cho đất nước ngày mai.