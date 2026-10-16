Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cấp ủy, tổ chức đảng về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết, giúp nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động hiệu quả; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Hội nghị sẽ quán triệt 6 chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 31 của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 29 của Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 30 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quy định số 224 của Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Kết luận số 105 của Đảng về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Kết luận số 106 của Đảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027.