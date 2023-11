Dễ lây nhiễm HIV khi có nhiều bạn tình

Gần 50% trường hợp lây nhiễm HIV là người trẻ

Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), tại Việt Nam xu hướng lây nhiễm HIV trong nhóm người trẻ tăng nhanh trong các năm gần đây. Các năm 2012 - 2013, tỷ lệ người nhiễm HIV ở nhóm 16 - 29 tuổi khoảng 5%. Tỷ lệ này hiện chiếm gần 50%.

Dịch HIV cảnh báo tăng ở nhóm quần thể mới là những người nghiện chất ma túy (hiện chiếm 12% các ca nhiễm); bạn tình của người nhiễm HIV (26%); phụ nữ bán dâm (1%), người quan hệ với phụ nữ bán dâm (5%); tình dục đồng giới nam (MSM) và chuyển giới (58%).

Cán bộ y tế tại Bà Rịa-Vũng Tàu tư vấn về phòng lây nhiễm HIV và sử dụng thuốc kháng virus LIÊN CHÂU

Việt Nam đang trong giai đoạn dịch tập trung ở các nhóm có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao như: người nghiện chất ma túy, MSM, phụ nữ bán dâm. Đồng thời dịch cũng có nguy cơ gia tăng do người nhiễm HIV có xu hướng trẻ hóa và các ca nhiễm mới cũng ghi nhận tăng tại các tỉnh không trọng điểm như: Bạc Liêu, Bình Định, Bình Phước, Cao Bằng, Gia Lai, Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Theo Th.S-BS Bùi Hoàng Đức, Phó trưởng phòng Giám sát và xét nghiệm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, giám sát cho thấy, xu hướng gia tăng nhiễm HIV qua quan hệ tình dục. Hiện, lây nhiễm HIV qua đường tình dục chiếm 80% trong số hơn 10.000 ca nhiễm mới phát hiện trong năm nay.

Gia tăng dịch HIV còn liên quan hành vi nguy cơ của các nhóm nguy cơ cao như: sử dụng chemsex (chất ma túy kích thích trong hoạt động tình dục), quan hệ tình dục tập thể.

Lây nhiễm HIV do tình dục không an toàn

TS-BS Nguyễn Thị Hà Vinh (Bệnh viện Da liễu T.Ư) cho biết, mới đây các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân nam, 44 tuổi, bị giang mai với các vết sẩn, loét rộng vùng dương vật; bệnh nhân cũng có tổn thương sùi ở hậu môn. Xét nghiệm khẳng định bệnh nhân bị giang mai và cũng xác định bệnh nhân này nhiễm HIV. Bệnh nhân có bạn tình ở cả hai giới nam và nữ. Trước thời điểm xuất hiện tổn thương sinh dục 4 tháng, bệnh nhân có quan hệ tình dục với đối tượng nguy cơ cao.

Bác sĩ Vinh lưu ý, bệnh nhân mắc giang mai có nguy cơ cao mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, trong đó có HIV. Tỉ lệ này cao hơn ở những người có quan hệ đồng giới.

Một chuyên gia của Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết thêm, nhiều bạn tình, quan hệ tình dục không an toàn có nguy cơ cao lây nhiễm HIV.

Cả nam và nữ đều có nguy cơ nhiễm HIV trong quan hệ tình dục do HIV có thể lây từ người này sang người khác qua những vết trầy, xước trong quá trình quan hệ. Khi quan hệ tình dục với nhiều người nguy cơ lây nhiễm sẽ càng cao, đặc biệt là quan hệ với phụ nữ bán dâm mà không sử dụng bao cao su. Virus HIV có nhiều trong tinh dịch và dịch âm đạo, xâm nhập vào cơ thể qua các vết xước.

Người mắc bệnh lây qua đường tình dục có viêm loét như giang mai, lậu có nguy cơ nhiễm HIV cao gấp hàng chục lần so với người khác. Càng có nhiều bạn tình càng làm tăng khả năng bị lây nhiễm HIV. Một người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục không được điều trị, có khả năng lây truyền hoặc nhiễm HIV khi quan hệ tình dục cao hơn từ 6 - 10 lần.

Nguy cơ lây nhiễm HIV qua giao hợp qua đường hậu môn cao hơn so với giao hợp qua âm đạo. Do niêm mạc ở trực tràng dễ bị tổn thương và dễ bị virus xâm nhập hơn so với niêm mạc âm đạo.