Để lô cốt quá lâu gây khó cho dân

Bà con ngụ trên Tỉnh lộ 10 này cho biết công trình rào lô cốt choán lòng đường, khiến cho khu vực thường xuyên hỗn loạn do xe cộ chen lấn di chuyển qua đoạn đường hẹp. Ngoài ra, xe ben chở đất đá công trình làm rơi vãi xuống đường, mỗi khi trời mưa chảy sình lầy, trơn trợt khiến người chạy xe máy dễ bị trượt ngã. "Khổ nhất là người thuê mặt bằng để buôn bán chịu cảnh ế ẩm", một người dân bức xúc.

Bà con rất mong đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành công trình để cuộc sống và việc lưu thông thuận lợi, an toàn.