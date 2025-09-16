Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Để lô cốt quá lâu gây khó cho dân

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
16/09/2025 08:20 GMT+7

Công trình lắp đặt dự án hệ thống cống thoát nước gần giao lộ Trần Văn Giàu - Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo (trước đây thuộc P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), TP.HCM, thi công quá lâu, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến đời sống, giao thông.

Bà con ngụ trên Tỉnh lộ 10 này cho biết công trình rào lô cốt choán lòng đường, khiến cho khu vực thường xuyên hỗn loạn do xe cộ chen lấn di chuyển qua đoạn đường hẹp. Ngoài ra, xe ben chở đất đá công trình làm rơi vãi xuống đường, mỗi khi trời mưa chảy sình lầy, trơn trợt khiến người chạy xe máy dễ bị trượt ngã. "Khổ nhất là người thuê mặt bằng để buôn bán chịu cảnh ế ẩm", một người dân bức xúc.

Bà con rất mong đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành công trình để cuộc sống và việc lưu thông thuận lợi, an toàn.

Bạn đọc viết: Để lô cốt quá lâu gây khó cho dân - Ảnh 1.

Lô cốt tại giao lộ Trần Văn Giàu - Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, gây khó khăn cho việc đi lại

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tin liên quan

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Thời gian qua, dọc tuyến kênh Tham Lương, nằm giữa hai bên vệ đường CN1 và đường dẫn vào khu chung cư Gia Phú (thuộc Q.Tân Phú và Q.Bình Tân, TP.HCM) có những đống xà bần, đất đá.

Bạn đọc viết: Chủ đất dựng hàng rào gây nguy hiểm

Bạn đọc viết: Muỗi bùng phát ở khu dân cư ven rạch

Khám phá thêm chủ đề

Lô cốt Cống thoát nước thi công quá lâu người dân bức xúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận