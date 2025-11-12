Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Để lô cốt quá lâu khiến việc đi lại khó khăn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
12/11/2025 07:45 GMT+7

Mỗi lần đi qua khu vực đơn vị thi công công trình ngầm trên đường Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất (trước đây thuộc P.4, Q.Tân Bình), TP.HCM, nhiều người rất e ngại vì tình trạng thi công kéo dài, gây khó khăn cho lưu thông.

Bà con ngụ trên đường Hoàng Văn Thụ cho biết công trình rào lô cốt choán lòng đường, khiến giao thông thường xuyên hỗn loạn do xe cộ chen lấn di chuyển qua đoạn đường hẹp. Nhất là vào thời điểm sáng sớm và buổi chiều, học sinh qua lại đông nên xảy ra ùn tắc. Đáng nói, tại khu vực này có Bệnh viện đa khoa Tân Bình và Trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình nên hằng ngày người, xe qua lại khá đông. Bên cạnh đó, mặt đường bị sụt lún tạo thành cái gờ và những tấm sắt trên miệng hố bị chênh nằm giữa đường, gây nguy hiểm cho xe cộ. Xe ben chở đất đá công trình làm rơi vãi xuống đường, mỗi lúc trời mưa chảy sình lầy, trơn trượt khiến người chạy xe máy thường xuyên trượt ngã.

Để lô cốt quá lâu khiến việc đi lại khó khăn - Ảnh 1.

Lô cốt trên đường Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, gây khó khăn cho việc đi lại

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đơn vị thi công công trình tại giao lộ Ngô Nhân Tịnh - Phan Văn Khỏe, P.Bình Tây (trước đây thuộc P.2, Q.6, TP.HCM), rào lô cốt chiếm gần hết lòng đường, khiến xe cộ phải chen lấn khi di chuyển qua đây. Người dân khu vực này cho biết công trình ngầm thi công đã lâu nhưng tiến độ quá chậm khiến bà con trong khu vực khổ sở, bức xúc vì ảnh hưởng nhiều đến giao thông, sinh hoạt, buôn bán.

Để lô cốt quá lâu khiến việc đi lại khó khăn - Ảnh 2.

Công trình rào lô cốt tại giao lộ Ngô Nhân Tịnh - Phan Văn Khỏe, P.Bình Tây, cản trở giao thông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân rất mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đoạn đường nói trên để có thể đi lại an toàn.


