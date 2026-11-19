Trường học không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng

Nghề giáo mang sứ mệnh đặc biệt: kiến tạo con người. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, đạo đức và tương lai của nhiều thế hệ. Vì vậy, để đào tạo ra các thế hệ học trò có tri thức và lòng tử tế, nhà giáo cần là những người được xã hội trân trọng, quan tâm và bảo vệ.

Giảng viên Trường CĐ Viễn Đông xúc động trước tình cảm của học trò trong Ngày Nhà giáo Việt Nam ẢNH: QUANG LINH

Mới đây, vụ việc nam sinh hành hung cô giáo tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) được báo chí phản ánh đã gợi lên suy ngẫm về vị thế và sự an toàn của người thầy. Trong nền giáo dục lấy người học làm trung tâm, cần khẳng định: kỷ luật phải nghiêm minh, quyền được tôn trọng và bảo vệ của nhà giáo cũng không thể bị xem nhẹ.

Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT không còn quy định đình chỉ học tập như một hình thức kỷ luật học sinh, thể hiện định hướng tư vấn, hỗ trợ để các em nhận ra sai lầm và sửa chữa. Tuy nhiên, nhân văn không đồng nghĩa với sự dễ dãi, bỏ đình chỉ học không có nghĩa là bỏ kỷ cương. Hành vi xâm phạm giáo viên phải được xử lý khách quan, đúng quy định.

Chia sẻ về vấn đề này, tiến sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông, cho biết: "Thực tiễn giáo dục tại Trường CĐ Viễn Đông cho thấy tập thể trường luôn nhận thức đào tạo không chỉ là trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, mà còn góp phần hình thành đạo đức, nhân cách, ý thức kỷ luật, trách nhiệm và văn hóa ứng xử cho người học. Một cá nhân giỏi chuyên môn nhưng thiếu tôn trọng người khác, thiếu trách nhiệm cộng đồng thì chưa thể là người lao động toàn diện".

Mong phụ huynh cùng đồng lòng phối hợp

Vì vậy, theo tiến sĩ Thu, Trường CĐ Viễn Đông chú trọng phối hợp với gia đình trong giáo dục sinh viên. "Khi mắc lỗi, nhà trường luôn lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân, đối thoại, phân tích đúng sai; giúp các em hiểu hậu quả, nhận lỗi, khắc phục và thay đổi. Mục tiêu không phải đẩy người học ra ngoài, mà giúp các em trưởng thành. Bao dung phải đi cùng nguyên tắc và trách nhiệm", tiến sĩ Lệ Thu chia sẻ.

Tiến sĩ Thu cho rằng phụ huynh cũng không thể đứng ngoài hành trình ấy. Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên; nhà trường bồi dưỡng tri thức, kỹ năng, nhân cách; xã hội là nơi người trẻ trưởng thành. Ba môi trường cần phối hợp. "Phụ huynh hãy cùng thầy cô giúp con em hiểu lòng biết ơn, sự tôn trọng, tinh thần trách nhiệm và truyền thống tôn sư trọng đạo. Khi có sự việc, bình tĩnh lắng nghe, xác minh và phối hợp giải quyết tốt hơn vội vàng quy kết, đổ lỗi", tiến sĩ Thu nhắn nhủ.

Lãnh đạo Trường CĐ Viễn Đông nhấn mạnh môi trường giáo dục lành mạnh phải dựa trên sự tôn trọng 2 chiều. Học sinh, sinh viên có quyền học tập, được lắng nghe và bảo vệ; giáo viên có quyền làm việc an toàn, được tôn trọng danh dự, nhân phẩm và được pháp luật bảo vệ khi thực hiện đúng trách nhiệm. Và không thể để người thầy đơn độc khi bị xúc phạm hoặc hành hung.

"Ngày 20.11 chính là dịp nhắc xã hội xây dựng trường học an toàn, bảo vệ nhà giáo, phối hợp gia đình - nhà trường để giáo viên yên tâm cống hiến. Đó là thành công trọn vẹn của sự nghiệp trồng người", tiến sĩ Phan Thị Lệ Thu bày tỏ.