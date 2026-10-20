Đề nghị 11 tỉnh ứng phó gió mạnh trên biển ảnh hưởng từ siêu bão Champi

Siêu bão Champi ít có khả năng đi vào Biển Đông nhưng sẽ gây ra gió mạnh sóng lớn trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh do ảnh hưởng của siêu bão Champi ẢNH: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết biển từ ngày 21 - 22.10, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 2 - 4 m.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 11 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trước đó, chiều 19.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng bão Champi ít di chuyển vào Biển Đông. Xác suất bão đi vào đông bắc Biển Đông thấp dưới 10%, khả năng cao hơn là bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan và khu vực các tỉnh ven biển của Trung Quốc.

Tuy nhiên, với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15 - 17, giật trên cấp 17 nên dù không vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của bão Champi khiến gió ở khu vực phía bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Dự báo đến ngày 23 - 24.10 gió đông bắc của khu vực phía bắc của Biển Đông mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.