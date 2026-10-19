Chiều 19.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, siêu bão Champi đang có diễn biến phức tạp, khó lường. Trong đêm qua và sáng nay 19.10, cơn bão suy giảm cường độ xuống còn cấp 15 nhưng đến trưa nay đã mạnh trở lại ở cấp siêu bão, cường độ cấp 16, giật trên cấp 17.

Dự báo đường đi của siêu bão Champi của cơ quan khí tượng Nhật Bản ẢNH: NCHMF CUNG CẤP

Đến 13 giờ hôm nay, tâm bão Champi ở vào khoảng 14,3 độ vĩ bắc và 138,5 độ kinh đông, cường độ bão mạnh giữa cấp 16, giật trên cấp 17. Hiện nay, siêu bão Champi cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.700 km về phía đông đông nam, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng hơn 2.000 km về phía đông nam.

Dựa trên các số liệu phân tích trên cao của trường dòng dẫn quy mô lớn mực 1.500 - 5.000 m cho thấy, siêu bão Champi đang nằm ở phần phía nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, trên khu vực biển có nhiệt độ nước biển cao 29 - 30 độ C.

Siêu bão Champi 'đẩy' sóng Biển Đông cao trên 5 m

Trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và cường độ còn có thể mạnh lên lên cấp 17, giật trên cấp 17. Sau đó, siêu bão Champi còn duy trì cường độ cấp 16 - 17, giật trên cấp 17 đến chiều 22.10.

Dự báo từ tối và đêm 22.10, khi còn cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 5.000 km về phía đông đông nam, nhiệt độ mặt nước biển giảm bớt xuống còn 27 - 28 độ C, thời điểm này lưỡi áp cao cận nhiệt đới cũng suy yếu, siêu bão Champi có xu hướng giảm cấp dần và khả năng sẽ đổi hướng di chuyển sang hướng tây bắc (di chuyển lệch bắc nhiều hơn).

Dự báo hướng đi, nơi đổ bộ siêu bão Champi còn phân tán

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các đài khí tượng quốc tế đều thống nhất rằng siêu bão Champi đang duy trì cường độ rất lớn (cấp 16 - 17, giật trên cấp 17 trên vùng biển nhiệt độ cao) nhưng kịch bản quỹ đạo, vị trí đổ bộ lại đang có sự phân tán.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, đến khoảng ngày 24.10, siêu bão Champi sẽ đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc và Mỹ có chung nhận định siêu bão Champi sẽ không đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) mà đi lên vùng biển phía bắc của đảo Đài Loan và hướng về phía tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc).

Cơ quan khí tượng Đài Loan nhận định, siêu bão Champi di chuyển lên vùng biển phía bắc của đảo Đài Loan, không đổ bộ vào đảo Đài Loan.

Cơ quan khí tượng Hồng Kông nhận định siêu bão Champi sẽ đi sạt qua phần phía bắc của đảo Đài Loan, sau hướng về phía đất liền Trung Quốc, không đổ bộ trực tiếp vào đảo Đài Loan.

Cập nhật đến chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục nhận định khả năng bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông (xác suất dưới 10%, xác suất bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan và khu vực các tỉnh ven biển của Trung Quốc xác suất cao trên 80%).

Nhưng với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15 - 17, giật trên cấp 17, dù không đổ bộ vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của siêu bão Champi sẽ khiến gió ở phía bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Dự báo khoảng ngày 21.10, hoàn lưu phía tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc của khu vực đông bắc khu vực bắc Biển Đông, đẩy cường độ gió ở đây mạnh lên cấp 6. Dự báo trong 2 ngày 23 - 24.10, gió đông bắc ở khu vực phía bắc của Biển Đông mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 9 -10. Sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.