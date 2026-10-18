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    Siêu bão Champi có đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam?

    Phan Hậu
    Phan Hậu
    Chiều 18.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin nhận định về diễn biến siêu bão Champi đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Champi là cơn bão số 30 hình thành trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương.

    Siêu bão Champi có đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam?- Ảnh 1.

    Dự báo đường đi của siêu bão Champi của Cơ quan khí tượng Nhật Bản

    ẢNH: NCHMF CUNG CẤP

    Lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc và 142,0 độ kinh đông, cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 (ở đầu cấp siêu bão). Hiện nay, siêu bão Champi còn cách phía đông của Philippines khoảng 2.700 km về phía đông.

    Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 20 km/giờ và hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh nhất ở mức cấp 16, giật trên cấp 17. 

    Dự báo siêu bão Champi sẽ duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 trong khoảng 2 ngày tới, từ ngày 21.10 trở đi cường độ bão sẽ suy yếu dần xuống còn khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

    Khi di chuyển tới khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ của bão Champi còn mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

    Ảnh hưởng siêu bão Champi, Biển Đông gió giật cấp 10

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại thì bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông, xác suất đi vào đông bắc Biển Đông khoảng 10 - 20%. Dự báo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó ảnh hưởng tới Đài Loan và các tỉnh ven biển của Trung Quốc xác suất cao lên tới 80 - 90%. Nhận định này đồng nhất với các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, đều cho rằng khoảng ngày 23.10, bão Champi sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

    Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, với cường độ được dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15, giật cấp 17 khi đổ bộ vào Biển Đông thì hoàn lưu của bão sẽ khiến gió ở vùng biển phía bắc của Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

    Dự báo khoảng ngày 21.10 hoàn lưu phía tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông làm cho cường độ gió ở đây mạnh lên cấp 6. Dự báo thời tiết từ ngày 23 - 24.10, gió đông bắc ở phía bắc của Biển Đông mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

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