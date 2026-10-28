Đề nghị 13 tỉnh ven biển ứng phó gió giật cấp 9, sóng cao 4 m

Ngày 28.10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã có văn bản gửi 13 tỉnh, thành phố đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông do ảnh hưởng của khối không khí lạnh.

Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng từ không khí lạnh ẢNH: THANH NIÊN

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28.10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m. Cùng thời điểm, vùng biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động với sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết xấu trên biển, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Đắk Lắk thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo, dự báo gió mạnh trên biển; kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Các địa phương duy trì kết nối thông tin liên lạc với các tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu ngay khi có yêu cầu.

Không khí lạnh gây mưa lớn cấp tập

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 28.10 có nơi trên 100 mm như các trạm: Đỉnh Bạch Mã - Phú Lộc (TP.Huế) là 117,6 mm; tại Bà Nà (TP.Đà Nẵng) 130 mm…

Dự báo thời tiết từ chiều tối nay 28.10 đến hết ngày mai 29.10, khu vực từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 130 mm.

Riêng phía nam tỉnh Quảng Trị, TP.Huế và phía đông bắc TP.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm; nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn lượng mưa trên 100 mm/3 giờ.

Trong chiều tối và đêm 28.10, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Chiều tối và tối nay 28.10, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.