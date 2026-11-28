Ngày 28.11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã ký công điện gửi UBND 6 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa chủ động ứng phó với đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày tới.

Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt một số khu vực dân cư ở xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: XÃ NAM NINH HÒA

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối 27.11 đến sáng 28.11, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk xảy ra mưa lớn, phổ biến từ 80 - 150 mm; riêng Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn khiến mực nước sông Vệ (Quảng Ngãi) đã lên trên mức báo động 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ sáng 28.11 đến sáng 30.11, khu vực Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa từ 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực TP.Huế, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm.

Chủ động sơ tán dân ứng phó mưa lớn

Để ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND 6 tỉnh, thành phố cùng các bộ, ngành tập trung triển khai Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26.11.2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương theo dõi sát bản tin cảnh báo, thông tin kịp thời tới chính quyền cơ sở và người dân; tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Công điện của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, giữ giao thông thông suốt trên các trục chính, chống ngập lụt khu đô thị và khu công nghiệp.

Các địa phương phải kiểm tra, rà soát biện pháp bảo đảm an toàn hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nhất là hồ nhỏ đã tích đầy nước và hồ xung yếu.

Công tác vận hành điều tiết hồ chứa ở các địa phương phải thực hiện đúng quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống có thể xảy ra.