Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng sớm nay 28.11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn; riêng phía nam Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi mưa rất lớn.

Mưa lớn gây sạt lở thiệt hại nhà dân ở phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.11 đến 3 giờ ngày 28.11 có nơi trên 100 mm như các trạm: Trà Cót (Đà Nẵng) 163,6 mm; Ba Cung (Quảng Ngãi) 263,8 mm; An Hưng (Gia Lai) 112 mm…

Dự báo thời tiết 3 ngày tới, cụ thể từ sáng sớm nay 28.11 đến sáng 30.11, khu vực TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực TP.Huế, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Dự báo thời tiết từ sáng sớm nay 28.11 đến ngày 29.11, khu vực phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 28.11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa lớn và mưa lớn cục bộ trong những ngày tới ở các tỉnh miền Trung có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.