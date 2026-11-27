Tối 27.11, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nhiều vùng trồng tỏi tại đặc khu Lý Sơn bị ngập sâu, đất bị xói lở, cuốn trôi cây tỏi vừa bén rễ. Hơn 100 ha tỏi đứng trước nguy cơ thiệt hại, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh kế của người dân địa phương.

Đồn biên phòng Lý Sơn (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) huy động gần 20 cán bộ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lớn gây ngập cục bộ ẢNH: VT

Không chỉ vùng sản xuất, nhiều khu dân cư cũng bị ngập cục bộ, nước tràn vào nhà dân từ 60 - 70 cm. Một số tuyến đường bị đất, cát bồi lấp, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trước tình hình trên, sau khi mưa giảm, Đồn biên phòng Lý Sơn (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa ẢNH: V.T

Các cán bộ, chiến sĩ tập trung giúp người dân di chuyển tài sản bị ngập nước, thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy tại những tuyến đường bị sa bồi, thủy phá, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn và sớm khôi phục giao thông.

Bộ đội dọn dẹp bùn đất sau ngập cục bộ ẢNH: V.T

Tại các tuyến đường thuộc thôn Tây An Hải, khu vực bị thiệt hại nặng, lực lượng biên phòng tập trung nhân lực di chuyển lượng lớn đất, cát bồi lấp, khắc phục tạm thời các điểm ách tắc, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Đường sá ở đặc khu Lý Sơn tràn ngập bùn đất sau ngập ẢNH: V.T

Theo báo cáo ban đầu của UBND đặc khu Lý Sơn, đợt mưa lớn đã làm 100 ha tỏi vụ đông xuân bị ngập úng, 3.000 m kênh mương bị hư hỏng và hơn 1.000 m đường giao thông bị bồi lấp.







Người dân khơi thông cống rãnh để thoát nước ẢNH: C.T.V

Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng hải sản. Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lớn, triều cường, từng bước ổn định đời sống và sản xuất.