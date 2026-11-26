Mưa lớn ở đặc khu Lý Sơn trong 24 giờ đạt 398 mm. Sáng 26.11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết từ sáng 25.11 đến sáng 26.11, mưa kéo dài khiến nước dâng cao, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), nước tràn vào các khu dân cư ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, tại khu vực Xóm Cầu (thôn Đông An Hải) xuất hiện dòng nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Nhiều khu vực đồng ruộng bị ngập úng, trong khi bên dưới có giếng, hố sâu và các công trình thoát nước. Những vị trí này bị nước che khuất, khiến người đi đường khó nhận biết, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Lực lượng chức năng tại Lý Sơn đến hỗ trợ người dân trước tình hình mưa lớn gây ngập ẢNH: UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN

Trước tình hình trên, UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các tuyến đường ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết; tuyệt đối không đi qua những đoạn đường ngập khi chưa xác định được độ sâu và mức độ an toàn. Người dân cần đặc biệt chú ý các khu vực có cống thoát nước, miệng cống, hố ga, giếng sâu và những vị trí bị nước che khuất để tránh bị sụt, trượt hoặc cuốn trôi.

Khắc phục bùn đất, sau mưa lớn ẢNH: UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN

Mưa lớn ở đặc khu Lý Sơn cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp trên đảo. Theo ông Nguyễn Văn Huy, khoảng 50% diện tích trồng tỏi của người dân Lý Sơn bị ngập úng, hư hỏng. Hiện toàn đặc khu có khoảng 334 ha đất trồng hành, tỏi.

Địa phương đang triển khai các phương án ứng phó mưa lớn, kiểm tra tình hình tàu thuyền, rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Trước tình hình nhiều tuyến đường ngập nước, đặc khu Lý Sơn cũng chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi thời tiết

Không chỉ tại Lý Sơn, mưa lớn kéo dài còn khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng ngập, nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người dân.

Lực lượng chức năng giăng dây, đặt biển cảnh báo ẢNH: NGUYÊN HƯƠNG

Tại xã Vạn Tường, trong đêm 25.11 và sáng 26.11, nước chảy tràn qua đoạn đường bờ đắp nối 2 thôn Thượng Hòa và Phú Long, tạo dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn, cảnh báo, hướng dẫn người dân và công nhân làm việc ban đêm di chuyển theo tuyến đường vòng, tránh đi qua khu vực nguy hiểm.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ gây ngập một số đoạn đường ở tổ dân phố Phổ Minh. Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ cắm biển cảnh báo, chốt chặn những đoạn đường bị ngập, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng cũng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, mưa lũ; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản ẢNH: UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN

Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng rà soát khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt; kịp thời tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn và vị trí mất an toàn, kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết.

Các đơn vị đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, hậu cần theo phương châm "4 tại chỗ", xây dựng phương án sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra. Lực lượng quân sự duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động, kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

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