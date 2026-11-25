Từ khoảng 15 giờ đến 19 giờ ngày 25.11, khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn, có thời điểm mưa trút xuống với cường độ mạnh khiến nước không thoát kịp, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường.

Mưa lớn khiến đường Nguyễn Tự Tân, phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) bị ngập cục bộ ẢNH: HẢI PHONG

Ghi nhận tại các tuyến đường Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Phan Bội Châu…, nước mưa dâng cao, tràn mặt đường khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số đoạn ngập sâu, phương tiện di chuyển chậm, có xe bị chết máy khi cố vượt qua vùng nước ngập.

Đường Nguyễn Tự Tân bị ngập cục bộ khiến các phương tiện lưu thông khó khăn ẢNH: HẢI PHONG

Mưa lớn xảy ra đúng thời điểm người dân tan làm, học sinh tan trường khiến lưu lượng phương tiện tăng cao. Tại các tuyến đường có mật độ giao thông đông, mặt đường hẹp như Nguyễn Tự Tân, Phan Đình Phùng, Hùng Vương..., tình trạng ngập nước càng khiến việc đi lại trở nên khó khăn, giao thông bị ảnh hưởng.

Mưa lớn gây ngập, một số xe chết máy, người dân phải dắt bộ ẢNH: HẢI PHONG

Khoảng 19 giờ tối 25.11, chị Lê Thị Thu Sang đi qua đường Nguyễn Tự Tân để đón con gái học thêm. Tuy nhiên, mưa lớn khiến nhiều đoạn đường bị ngập sâu, việc di chuyển gặp khó khăn.

"Có những đoạn ngập sâu nên tôi không dám qua, phải vòng ra đường Hai Bà Trưng rồi đi qua đường Trương Định", chị Sang nói.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong những giờ qua, khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa với cường độ lớn. Mưa lớn trong thời gian ngắn gây nguy cơ ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường thuộc các phường, xã như Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Giang, Tịnh Khê, Nghĩa Giang, Tây Trà Bồng, Bình Sơn, Vạn Tường, Thọ Phong, Bình Minh, Bình Chương, Đông Sơn...

Dự báo thời gian ngập lụt cục bộ từ 17 giờ 30 đến 21 giờ ngày 25.11, độ sâu phổ biến từ 0,5 - 0,7 m, một số nơi có thể ngập sâu hơn.

Người dân phải bì bõm lội nước dắt xe máy ẢNH: HẢI PHONG

Trong 24 giờ tới, các khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa dự báo đạt 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm. Cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng ngập lụt kết hợp nước chảy xiết có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Người dân cần hạn chế đi qua các khu vực ngập.

Ngã tư đường Hùng Vương - Quang Trung cũng bị ngập do mưa lớn ẢNH: HẢI PHONG

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã.