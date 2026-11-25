Trong 2 ngày qua, tại địa bàn thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 80 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Trong đó, địa bàn Phú Bài 160 mm, Phú Sơn 155 mm, Bình Điền 152 mm...

Đáng chú ý, mưa lớn đã khiến đất đá trên tuyến quốc lộ 49 từ trung tâm thành phố Huế đi các xã vùng cao A Lưới bị sạt lở, tắc đường.

Lượng đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông ẢNH: CÔNG AN XÃ A LƯỚI 5

Đất đá đổ xuống, chắn ngang mặt đường quốc lộ 49, khiến giao thông bị ách tắc ẢNH: CÔNG AN XÃ A LƯỚI 5



Cụ thể, mưa lớn đã làm đất đá tại Km61+250 trên tuyến quốc lộ 49, đoạn đi qua thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5 sạt lở, gây ách tắc lưu thông nghiêm trọng.

Tuyến đường được Công an xã A Lưới 5 rào chắn và tạm thời ngừng lưu thông cả hai chiều ẢNH: CÔNG AN XÃ A LƯỚI 5



Để đảm bảo an toàn, Công an xã A Lưới 5 rào chắn, chốt chặn và thông báo tạm dừng lưu thông theo hướng xã A Lưới 3 về Bình Điền và ngược lại đến khi nào có thông báo mới nhất.

Đến 17 giờ 45 tối 25.11, các lực lượng vẫn đang nỗ lực giải phóng lượng đất đá sạt lở xuống mặt đường, tuy nhiên tuyến đường vẫn còn ách tắc chưa thể lưu thông. Nhiều cán bộ và người dân vẫn chưa thể về nhà.

Đến 17 giờ 45 chiều 25.11, nhiều cán bộ và người dân vẫn còn mắc kẹt do sạt lở ẢNH: N.T.V

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, dự báo từ ngày 25 - 27.11, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Đồng thời cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Huế có khả năng còn kéo dài đến hết tháng 11.