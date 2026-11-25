Sáng 25.11, tại Km9+400 trên tuyến quốc lộ 15D (Quảng Trị) đã xảy ra sạt lở. Theo thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội biên phòng Quảng Trị), một khối lượng đất đá từ taluy dương đổ xuống tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, nhiều khối đá tràn ra mặt đường gây cản trở các phương tiện lưu thông.

Lượng đất đá tràn ra đường ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, taluy cao, đất đá dễ sụt trượt; chú ý quan sát các dấu hiệu bất thường như đất đá rơi, vết nứt trên mặt đất, cây cối nghiêng đổ để chủ động phòng tránh và tuyệt đối không đi qua khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có cảnh báo nguy hiểm.

Vụ sạt lở sáng 25.11 xuất hiện tại vị trí từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng cách đây gần 2 tuần

ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU QUỐC TẾ LA LAY

Ngay tại vị trí này, vào ngày 13.11, do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 2.000 m3 đất đá từ trên taluy dương đổ xuống chắn toàn bộ mặt đường. Nhiều tảng đá lớn đè lên hệ thống hộ lan bằng kim loại khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh. Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc.

Ngày 18.11, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 15D cùng các tuyến quốc lộ 12A, 12C và 9C.

Các tuyến đường này bị ảnh hưởng do đợt mưa lớn từ ngày 9 - 13.11, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân và phương tiện tham gia giao thông.